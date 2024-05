B-R サーティワンアイスクリームは5月31日〜9月30日まで、「ハッピーフレンズ すみっコぐらし」(560円)を全国の店舗で発売する。(一部店舗では価格が異なる)「ハッピーフレンズ すみっコぐらし(しろくま)」(560円)お好きなスモールサイズのアイスクリームにホイップクリームやカラースプレーをトッピングし、かわいいキャラクターのチョコレートをのせた商品「ハッピーフレンズ」に、昨年大好評だった「すみっコ」たちが再登場。今年はかわいいピック付き。カップには4種類のシールがランダムでついてくる。第1弾と第2弾に分かれて、すみっコぐらしの人気キャラクターたちが続々登場。第1弾(5月31日〜7月31日)は、しろくま、とかげ、とんかつが登場する。第2弾は8月1日から。「ハッピーフレンズ すみっコぐらし(とかげ)」(560円)「ハッピーフレンズ すみっコぐらし(とんかつ)」(560円)シール4種類(ランダム)©2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.