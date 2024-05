LE SSERAFIMのファンミーティング「LE SSERAFIM FAN MEETING 'FEARNADA' 2024 S/S」が、5月11日(土)、5月12日(日) の2日間、韓国・ソウル松坡区の蚕室室内体育館で行われた。4月には米カリフォルニア州インディオで開催された米国最大規模の音楽フェスティバル「コーチェラ・フェスティバル」という大舞台で自信に満ちた情熱的なパフォーマンスを見せた彼女たちだったが、今回はFEARNOT(ピオナ/LE SSERAFIMの公式ファンダム名)に向けて愛と感謝の気持ちが溢れる、柔らかい表情を見せた。3時間近く行われた本イベントでは、コーチェラにて一部披露した未リリースの新曲「1-800-hot-n-fun」のフルパフォーマンスも行い、大勢のバックダンサーを巻き込んだ迫力のステージは圧巻であった。

今回のコンセプトは、LE SSERAFIMの5人がヒーローとなって能力を発揮し、FEARNOTの望みを全て叶えるといったもの。オープニングはカートゥーン風のアニメ映像で始まり、ヒーロー風のカラフルな衣装に身を包んだメンバーが現れた。まずは「Smart」を披露し、トークを挟んだ後に「No Celestial」で会場を盛り上げる。ヒーロープロフィールを紹介するトークコーナーではFEARNOTたちの悩みを各メンバーがヒーローの超能力を使って解決した。ちなみにこの日、髪の毛をウルフ風に短く切ったHONG EUNCHAEは、HUH YUNJINに対して「いつもは大きなリアクションをくれるのに今日はなくて、それ(リアクション)が欲しかった」と話し、「いつもリアクションをしてくれてありがとう!」と仲睦まじい様子を見せた。(P)&(C) SOURCE MUSICメンバーが演じるヒーローのアジトで巻き起こるドラマを挟みつつ、次に披露された「Swan Song」ではイントロ部分のKAZUHAの美しいバレエからスタート。紫とピンクのチュールを用いたバレリーナ風の儚げで可憐な姿が印象的だった。その姿のまま客席を巻き込んで行われたクイズコーナーでは、回答が分からないメンバーがFEARNOTにヒントを聞きに行くなど、ファンとのコミュニケーションを親密に取る様子が見られた。クイズ内ではソロ・パフォーマンスも行われ、KAZUHAはmiss Aの「Bad Girl Good Girl」のダンスカバー、HONG EUNCHAEはBガール風のオーバーサイズな制服姿に着替えてEXOの「Growl」を披露、SAKURAは以前韓国のバラエティショウ「ランニングマン」の中でうまく踊れなかったRIIZEの「Get A Guitar」を改めて踊りこなし、見事なリベンジを遂げた。HUH YUNJINとKIM CHAEWONは、2人でHUH YUNJINの自作曲「Raise y_our glass」を披露。HUH YUNJINの奏でるギターと力強い歌、KIM CHAEWONの透明感あふれる繊細な歌声が重なり、会場全体が魅了された。クイズコーナーの後には、メンバーが作詞にも参加したファンソングである「피어나 (Between you, me and the lamppost)」も披露された。(P)&(C) SOURCE MUSICその後ブラックに統一されたガールクラッシュ風の衣装に着替え、未発表曲である「1-800-hot-n-fun」のフルパフォーマンスを行い、圧巻のダンスとラップで会場の空気を変えた。同曲の制作にはレディー・ガガやビヨンセ、ザ・キッド・ラロイなどと楽曲制作をしたプロデューサー陣が参加しており、激しいロック調のギターやベースラインとトラップミュージックが融合した楽曲となっている。続けて「UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)」「EASY」を披露し、一度幕が降りる。アンコールステージの前には会場のファンたちがテチャン(会場の観客が一斉にみんなで歌うこと)を行い、LE SSERAFIMへの愛を伝える感動的な場面も見られた。アンコールステージでは着ぐるみに身を包んだかわいらしいメンバーが登場し、「Perfect Night」を披露。HUH YUNJINは「次のステージ(アンコールステージ)の準備をしていたらFEARNOTの声が聞こえてうるっときた」と話し、各メンバーから観客へのプレゼントである手紙を読み上げ、「いつもそばにいてくれてありがとう」「365日24時間一緒にいたいけどそれはできないから今日は思いっきり楽しもう。いつも愛してるよ!」などと大きな感謝を伝えた。最後はバックダンサーと一緒に「Eve, Psyche & The Bluebeards wife」を披露。「時間を戻すことができればFEARNOTとアイコンタクトをしながらもう一度ステージをしたい」「FEARNOTありがとう!」と別れを惜しみながら、愛に溢れたステージに幕が降りた。LE SSERAFIM((P)&(C) SOURCE MUSIC)ファンミーティングは、『LE SSERAFIM FAN MEETING 'FEARNADA' 2024 S/S - JAPAN』として日本でも行われる予定で、兵庫(6月29日/30日)、愛知(7月6日/7日)、神奈川(7月13日〜15日)、福岡(7月30日/31日)の4都市を周り、全9公演が開催される。大きな成長を見せる彼女たちの熱気と愛に満ちたステージは見逃せない。LE SSERAFIM FAN MEETING FEARNADA 2024 S/S - JAPAN2024年6月29日(土)、30日(日)兵庫・ワールド記念ホール2024年7月6日(土)、7日(日)愛知・ポートメッセなごや 第1展示館2024年7月13日(土)、14日(日)、15日(月・祝)神奈川・ぴあアリーナMM2024年7月30日(火)、31日(水)福岡・マリンメッセ福岡 A館https://www.le-sserafim.jp/