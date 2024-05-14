Ãæ¹ñ¤ÎÅÁÅý³Ú´ï¡ÈÆó¸Õ¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤²¤¿¤¤¡ª¡¡¥¦¥§¥¤¥¦¥§¥¤¡¦¥¦¡¼¤µ¤ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¶×Àþ¤Ë¿¨¤ì¤ë¡×²»¿§
³§¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆó¸Õ¡Ê¤Ë¤³¡Ë¡×¤È¤¤¤¦³Ú´ï¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¡¡Ãæ¹ñ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê»¤¸¹³Ú´ï¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢2ËÜ¤Î¸¹¤Î´Ö¤Ë¶´¤ó¤ÀµÝ¤ÇÃÆ¤¯¡¢²»¿§¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ê³Ú´ï¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÆó¸Õ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¦¥§¥¤¥¦¥§¥¤¡¦¥¦¡¼¤µ¤ó¡£ÅÁÅý²»³Ú¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¢¥í¥Ã¥¯¡¢¥¸¥ã¥º¡¢¥Õ¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤Î¶¦±é¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¡¢¸½ÂåÆó¸Õ¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢ÅªÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥¦¥§¥¤¥¦¥§¥¤¤µ¤ó¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö¥Ð¥é¡¼¥É¥Ê¥¤¥È¡×¤ÎÂè2ÃÆ¤¬5·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¡£¤³¤Î¡Ö¥Ð¥é¡¼¥É¥Ê¥¤¥È¶¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÆó¸Õ¤È¤¤¤¦³Ú´ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½¡½º£Æü½é¤á¤ÆÆó¸Õ¤ò¤³¤ó¤Ê¤Ë¶á¤¯¤Ç¸«¤Þ¤·¤¿¡ª·ë¹½¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¸¹¤¬2ËÜ¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î2ËÜ¤Î¸¹¤Î´Ö¤ËµÝ¤ÎÌÓ¤¬¶´¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÝ¤ÎÌÓ¤¬ÇÏ¤Î¿¬Èø¤Ç½ÐÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÎÍ·ËÒÌ±Â²¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¥ë¡¼¥Ä¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£µÝ¤ÎÌÓ¤Ç¸¹¤ò¤³¤¹¤Ã¤Æ¡¢¸¹¤¬¿¶Æ°¤·¤Æ¡¢¶ð¤ËÅÁ¤ï¤ê¡¢¼Ø¤ÎÈé¤¬¿Ì¤¨¡¢Åû¤ÎÃæ¤ÇÈ¿¶Á¤·¤Æ²»¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Îò»Ë¤âÄ¹¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï1500Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î1500Ç¯Á°¤«¤é·Á¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼Â¤Ï¸µ¡¹¤Ï¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤È·»Äï¤À¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤ÏµÝ¤È³Ú´ï¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æó¸Õ¤Ï¶´¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¤«¤é¤É¤³¤«¤ÇÊ¬´ô¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È¡£ÇÏ¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¸¹¤òÃæ¤ËÆþ¤ì¤ÆÌµ¤¯¤µ¤Ê¤¤ÍÍ¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È¡£È¯¾ÍÃÏ¤ÏÃæ±û¥¢¥¸¥¢¡£¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤â¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤âÃæ±û¥¢¥¸¥¢¡¢º£¤Î¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤¢¤¿¤ê¤ÇÈ¯¾Í¤·¤Æ¡¢Æó¸Õ¤ÏÅì¤Ë¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤ÏÀ¾¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª
¡½¡½¥¦¥§¥¤¥¦¥§¥¤¤µ¤ó¤â¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤ò³Ø¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤é¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤Î4ËÜ¤Î¸¹¤Î¿¿¤óÃæ¤Î2ËÜ¤Î¸¹¤È¡¢Æó¸Õ¤ÏÆ±¤¸¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¤«¤é¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤¬½ÐÍè¤ëÊý¤Ï³ä¤È¤È¤Ã¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£µÝ¤Î»ý¤ÁÊý¤¬Á´Á³°ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¹¤ë´¶³Ð¤Ï°ì½ï¤Ç¤¹¡£¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤È¤«¥Á¥§¥í¤È¤«»Ø¤ò»ß¤á¤ëÈÄ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Æó¸Õ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤È±ü¿¼¤µ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Àè¤Û¤É¾¯¤·ÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê²»¿§¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤â¤È¤â¤È¤ÏÌ±Â²³Ú´ï¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Î»°Ì£Àþ¤È¤«¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ä¼«¿È¤âÆó¸Õ¡á¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤¬ÃÆ¤¯³Ú´ï¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£»ä¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÅÌ¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡ÖÄÁ¤·¤¯¤Æ¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê³Ú´ï¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢»ä¤â¡ÖÆó¸Õ¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡ª¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¦¥§¥¤¥¦¥§¥¤¤µ¤ó¤Ïº£²ó¤Î¥Ð¥é¡¼¥É¥Ê¥¤¥È¤ÎÍÍ¤Ë¥Ý¥Ã¥×¥¹¤â±éÁÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¥¸¥ã¥º¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¡¼¤Ê¤ó¤«¤â¼Â¤Ï¤³¤Î³Ú´ï¤Ç½ÐÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤Þ¤Ë»ä¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÊý¤Ç¡Ö¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¿²¤Ë¤¤¿¤Î¤À¤±¤É¡¢¶½Ê³¤·¤ÆÁ´Á³¿²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£³§¤µ¤ó¥Î¥ê¥Î¥ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¥³¥ó¥È¥é¥Ð¥¹¤ä¥Á¥§¥í¤È¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ê¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÅÁÅý¤ò¼é¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤â°ì½ï¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÅÁ¾µ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦À¾ÍÎ³Ú´ï¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤È¤Æ¤â¼«Á³¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢º£¤Î¼ã¤¤Êý¤Ï½ÀÆð¤Ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤ÆÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸¹³Ú´ïÆ±»Î¤Î²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬¡¢¿´¤Î¸¹¤òÃÆ¤«¤ì¤ë¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½³Î¤«¤Ë´¶¾ð¤Ë¶Á¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ê¤¼¤«ÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë²»¿§¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¶×Àþ¤Ë¿¨¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¶×Àþ¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈËÜÅö¤ËÆó¸Õ¤Î²»¿§¤Ã¤Æ¿Í¤Î¿´¤ËÆÏ¤¯¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½²þ¤á¤Æ¡Ö¥Ð¥é¡¼¥É¥Ê¥¤¥È¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¤É¤ÎÍÍ¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤«¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡£
Âè1ÃÆ¤Î»þ¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤â¼ýÏ¿¤·¤¿¤¯¤é¤¤¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤¬¶µ²ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²»¤Î¶Á¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ï³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢µÒ´Ñ»ë¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÄ°¤¯¤ÈÄ°¤¤É¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡£¡ØJIN-¿Î-¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤ä¡¢¡ØGodfather - Love Theme¡Ù¡¢¡ØMy Heart Will Go On¡Ù¤Ê¤ÉÌ¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½º£²ó¤ÏÅìµþ¤Î¤ß¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ç¤¹¤¬¡¢¶á¤¤¤¦¤Á¤ËÁ´¹ñ¤Î³§¤µ¤ó¤â¥¦¥§¥¤¥¦¥§¥¤¤µ¤ó¤Î±éÁÕ¤òÄ°¤±¤ëµ¡²ñ¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¥ê¥¢¥ë¤Ë³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢9·î¤Ë¤â¥é¥¤¥Ö¤¬·èÄê¤·¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï12·î¤ÎÇ¯Ëö¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤â¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶Æ°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¸å¤Ë¤Þ¤¿¥¢¥ë¥Ð¥àÊ¹¤¯¤È¡¢´¶Æ°¤¬¤Þ¤¿ÁÉ¤Ã¤Æ¤¤ÆÁÇÅ¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤â¤¦20Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤Ï20ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î20Ç¯´Ö¤Ë¿§¡¹¤ÊÊý¤È½Ð²ñ¤¤Êâ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤â·ë¹½½ñ¤²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤Ïº£¤ÎÀ¤³¦¤Ë¼«Ê¬¤«¤éÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¤³¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤½¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥¦¥§¥¤¥¦¥§¥¤¤µ¤ó¤¬·ò¹¯¤ÈÈþÍÆ¤Î¤¿¤á¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤â¤¦20Ç¯¶á¤¯¤«¤Ê¡¢¥è¥¬¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥è¥¬¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¼ã¤¤»þ¤è¤ê¤â¿ÈÂÎ¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ò¹¯¤Ï¤½¤Î¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡£¤¢¤È¤Ï¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥´¥ë¥Õ¤ò2Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â²Ä°¦¤¤¤Î¤Ç¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¤ÎÁ°2»þ´ÖÁ°¤«¤é¤Ï¿©»ö¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¤Ï¥Ù¥ë¥È¤¬¤Ö¤«¤Ö¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥é¥¤¥Ö¤Ï¤¹¤´¤¯¥Ñ¥ï¡¼¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¤¹¤Í¡ª¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¥ê¥¢¥ë¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æ¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥Ö¤Ç¤·¤«´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ð¥ó¥É¤È¤Î¸ÆµÛ¡¢»ä¤¿¤Á¤â¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤Î¸ÆµÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶µ²ñ¤Î²ñ¾ì¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤·¡¢»þ¤Ë¤Ï¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¡¢»þ¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹½ÐÍè¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥¦¥§¥¤¥¦¥§¥¤¡¦¥¦¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö¥Ð¥é¡¼¥É¥Ê¥¤¥È¶¡×
¢¡½Ð±é¡§¥¦¥§¥¤¥¦¥§¥¤¡¦¥¦¡¼¡ÊÆó¸Õ¡Ë¡¢¿¹µÖ¥Ò¥í¥¡ÊPf¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¡ÊGt¡Ë¡¢¶Üß··°¼ù¡ÊBa¡Ë¡¢±üÀôµ®·½¡ÊVc¡Ë
¢¡ÆüÄø¡§2024Ç¯5·î17Æü(¶â)
¢¡²ñ¾ì¡§¥¥ê¥¹¥ÈÉÊÀî¶µ²ñ¡¡¥°¥í¡¼¥ê¥¢¡¦¥Á¥ã¥Ú¥ë
¢¡³«¾ì¡§18:30¡¿³«±é¡§19:00
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È¡§Á´ÀÊ»ØÄê¡¢°ìÈÌÎÁ¶â¡§¡ï6,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡§
https://eplus.jp/sf/detail/4049110001-P0030001P021001?P1=1221
¢¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¹¥Í¡¼¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¡03-3260-8535