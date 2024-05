【ジュラシック・パーク ~ザ・シークレット・ミッション~】予約受付:5月8日より開始価格:1人あたり12,000円(スタジオ・パス、参加者ID、消費税含む。学生割引は8,000円)

USJが5月28日より開始する新たな団体向けプログラム「ジュラシック・パーク ~ザ・シークレット・ミッション~」の内容がメディア向けに公開された。

「ジュラシック・パーク ~ザ・シークレット・ミッション~」は、企業や学校など、40名~2,000名規模の団体をメインターゲットとした団体向けプログラム。「ジュラシック・パーク」の世界観のもと、4名程度のチームに分かれ、パーク全体を周遊しながら出題される謎解きなどのミッションに挑む。価格は1人あたり12,000円(スタジオ・パス、参加者ID、消費税含む。学生割引は8,000円)。

USJの団体向けプログラムでは、ホールを貸し切るパーティープランや、パークの一部や全体を貸し切る貸切プランが提供されている。パーティーは40~600名、貸し切りは2,000名以上の規模となっており、今回40名~2,000名規模のパーク周遊プログラムとなる「ジュラシック・パーク ~ザ・シークレット・ミッション~」が加わることで、より幅広いニーズに応えることが可能となった。

また本プログラムでの特徴は、「チームで挑むミッション」が大きなテーマに掲げられていることにある。特に「チーム」は重要なコンセプトで、その背景にはコロナ禍以降、様々な企業などで問題化されている組織課題としてのコミュニケーション不足があるからだ。

「ジュラシック・パーク ~ザ・シークレット・ミッション~」は、一見すると広く流行している謎解きイベントと同じような流れだが、ミッションのなかにはメンバー全員で一緒に写真を撮るようなものや、他のチームとの合流が必要なものなど、自然にコミュニケーションが生まれるような工夫が散りばめられている。チームビルディングを、USJ独自のエンタメ精神で楽しみながら実現させようというプログラムというわけだ。

プログラムをプレゼンした合同会社ユー・エス・ジェイ シニア・バイス・プレジデント兼セールス&アライアンスマーケティング部長の金澤亮氏

組織内のコミュニケーション不足解消が大きなテーマになっている

謎解きは若手がグイグイ引っ張る! 自然と生まれるコミュニケーション

今回は、JTBの有志社員が集まり、短縮版のプログラム体験会が実施された。弊誌はその体験に同行して取材することができた。

体験会に集まったJTB社員の皆さん

記念撮影時にはラプトルが登場。少しだけ怖がる社員の方の間近まで迫っていた

プログラムはスマートフォンを使って進行する。指定されたURLにてIDとパスワードを入力すると、ストーリーやミッション内容が明らかになり、これらに挑んでいくこととなる。

ストーリーは、パークのセキュリティ・システムの一部が故障したため、2時間以内に復旧しないと恐竜たちがパーク内に侵入してしまう、というもの。参加者はパークを巡りながら数々のミッションをこなし、セキュリティ・システムの修復を目指していく。

セキュリティが驚くほど甘い「ジュラシック・パーク」あるあるなストーリー展開

スマートフォンを使用して、ミッションを進行していく

ミッションには、チームで写真を撮るものと、謎解きをするものなどがある。写真のミッションではただ写真を撮るというだけでなく、ポーズの指定があったり、チーム全員が写ることが条件になっていたりする。写真はアップロードする必要があるが、合否の判定もあり、ズルはできない仕組みになっているそうだ。

また謎解きでは、「ジュラシック・パーク」エリアだけでなくパーク全体を利用したものが多く用意されている。指定された場所に向かったり、街のとある装飾が謎解きのヒントになっていたり、USJに関する知識もある程度問われるものとなっていた。

話し合いながら、次に移動する場所決めや謎解きをしていくメンバー

興味深かったのは、チームの中でも謎解きに関しては若手の社員がグイグイ引っ張っていたこと。ベテラン社員は「ぜんぜんわからん」と愚痴をこぼすなか、若手社員が「解けた!」と声をあげる。その声を聞いたベテランも「おー! すごい」と思わず笑顔になっており、そうしたやり取りがどんどん生まれていた。

一方で、他チームと合流するというミッションが発生した場合は、今度はベテラン社員が力を発揮。他チームのメンバーを見つけた途端に積極的に声をかけにいくなど、それぞれが活躍していた。

立場関係なく、自然とコミュニケーションが生まれていく

謎解き中は真剣そのもの

謎が解けると、ベテラン社員の方がより嬉しそうだった

体験後、JTB仕入商品事業部 西日本仕入販売部長の近粼雄一氏が「体験のなかで、社員の普段見ないような顔や雰囲気を見ることで、チームビルディングに効果があることを実感できた」と取材に応えてくれるなど、管理職の社員から見ても上々の体験会になったようだった。

実際の開始は5月28日からとなるが、すでに予約は開始されている。プログラムはパーク営業中の2時間を使用し、他の時間は通常のパーク体験に利用できるところも、お得感のある内容となっている。USJのエンタメ力を利用した、新たなチームビルディングプログラムとして、ぜひ注目したい。

JTB仕入商品事業部 西日本仕入販売部長の近粼雄一氏

今回の体験会では、USJ担当者が参加者からフィードバックを受ける時間も設けられた。この場で出た感想や意見は今後のアップデートに役立てられるという

