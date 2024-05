XのLUMIX JAPAN公式アカウントが5月14日(火)、新製品の登場を匂わせる動画を公開した。

30秒の動画では、「A NEW WAY TO SHOOT STYLE」のキャッチフレーズと共に、男女4名が撮影を楽しむ様子が描かれている。ただし撮影機材の姿は見えない。「REC」動作中のUIを強調したシーンもあることから、動画向けの製品の登場を示唆しているのかもしれない。「SHARE」「SOCIAL」といった単語も大きく表示され、業務用途というより、カジュアル寄りのコンシューマーモデルのようだ。

動画の終盤、「SOON MAY 23 2024」のテキストが入ることから、5月23日(木)に何らかの発表があるとみられる。最後に「LUMIX」のおなじみのロゴがあり、動画は終了する。