¡ÖÀ±¤Î¤ä²Æì¡×¤ÎÆüËÜ°ì¤Î¥Û¥Æ¥ë¥×¡¼¥ë¤ÇÂÎ¸³¡ª¡Ö¾¬ÎÃ¤ß¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ë¡×¤¬5·î15Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È
¡ÖÀ±¤Î¤ä²Æì¡×¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ°ì¤Î¥×¡¼¥ë
¡ÖÀ±¤Î¤ä²Æì¡×¤Ï³¤¤È¶¦¤ËÊë¤é¤¹¡¢Î°µå⽂²½¤ò¾º²Ú¤µ¤»¤¿¡Ö¥°¥¹¥¯¤Îµï´Û¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¡£²Æì¤Î»ËÀ×¤«¤éÈ¯ÁÛ¤òÆÀ¤¿¡Ö¥°¥¹¥¯¥¦¥©¡¼¥ë¡×¤È⾃Á³³¤´ß¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÉßÃÏ¤Ë¡¢⾊ºÌË¤«¤ÊÈª¤ÈÄí¡¢³¤¤ËÎ×¤àµÒ¼¼¤ä²Æì⽂²½¤òÂÎ¸³¤¹¤ëÆ»¾ì¤¬¹¤¬¤ë¡¢²Æì¤ÎìÔÂô¤ò½¸¤á¤¿³¤´ßÀþ¤Ë±è¤¦¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÖÀ±¤Î¤ä²Æì¡×¤Ë¡ÖTravel¡ÜLeisure Luxury Awards Asia Pacific 2023¡×¤Ç¡¢ÆüËÜ°ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥×¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡©
³¤¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤½Ð¤¹¤è¤¦¤ËÂ¤¤é¤ì¤¿¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥×¡¼¥ë¤Ç¡¢⽔¿¼¤Î°Û¤Ê¤ë¥¨¥ê¥¢¤ò¥Ñ¥º¥ë¤Î¤è¤¦¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¡£¿¼¤µ10Ñ¤Î⽔È×¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï⽔Ãå¤òÃå¤ë¤³¤È¤Ê¤¯µ¤·Ú¤Ë⽔¤Èµº¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
Æüº¹¤·¤¬¹ß¤êÃí¤®¡¢¿åÌÌ¤¬¤¤é¤á¤¯ÆüÃæ¤ä¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÄÀ¤àÂÀÍÛ¤òÄ¯¤á¤ëÍ¼Êë¤ì»þ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤ËÌë¤Ï¿åÃæ¾ÈÌÀ¤¬Åô¤ê¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡£¤µ¤é¤ËÁð²Ö¤òÈ´¤±¤ë⾵¤Î⾳¤äÇÈ⾳¤¬¤è¤êÁ¯ÌÀ¤ËÊ¹¤³¤¨¡¢Ë¤«¤Ê⾃Á³¤È³¤¤ò¤è¤ê¶á¤¯¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯5·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á8·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¤³¤Î¥×¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö¾¬ÎÃ¤ß¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ë¡×¡£
¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤ÇÎÃ¤ß¤Ê¤¬¤éÀ±¤òÄ¯¤á¤¿¤ê¡¢Î°µå¸ÅÅµ⾳³Ú¤äÇÈ⾳¤Ë⽿¤ò·¹¤±¤¿¤ê¡¢⼣⾷¸å¤ÎÀÅ¤«¤ÊÌë¤Î»þ´Ö¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ö²ÆÌë¤ÎÁÕ¡×¤ò³«ºÅ
¡Ö¾¬ÎÃ¤ß¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ë¡×´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢21»þ30Ê¬¡Á50Ê¬¤ÎÌó20Ê¬´Ö¡¢Î°µå¸ÅÅµ⾳³Ú¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¡Ö²ÆÌë¤ÎÁÕ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
±éÁÕÃæ¤Ï¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Î¾ÈÌÀ¤ò¹Ê¤ê¡¢¸·¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡£À±¶õ¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é»°Àþ¤ÎÍ¥¤·¤¤⾳⾊¤Ë⽿¤ò·¹¤±¤ì¤Ð¡¢²º¤ä¤«¤ÊÀûÎ§¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê±éÁÕ¤È⼼ÃÏ¤è¤¤ÇÈ⾳¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢⼼¤¬¤Û¤°¤ì¤ëÍ¥²í¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Î°µå¸ÅÅµ⾳³Ú¤Î±éÁÕ¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤ë¡¢ÀÅ¤«¤ÊÌë¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¤Ò¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿°û¤ß¿´ÃÏ¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç²Æ¤ÎÌë¤òÎÃ¤ä¤«¤Ë
21¡Á22»þ¤Ë¤Ï⾷¸å¼ò¤È¤·¤Æ¡¢Ë¢À¹¤ä²Æì¤Î¾úÂ¤½ê¤¬ºî¤Ã¤¿¥¸¥ó¤ä¥é¥à¤ò»È¤Ã¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÄó¶¡¤â¡£
¤ª¼ò¤òÈ¾Åà·ë¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¡¼¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤ÇÌ£¤¨¤ëË¢À¹¤Î¤Û¤«¡¢²Æì¸¶»º¤Î´»µÌÎà¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê⾹¤ê¤È⽢»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Î¥«¡¼¥Ö¥Á¡¼¤ä¡¢¥Ô¥Ñ¡¼¥Á¡Ê²Æì¤Î⾔ÍÕ¤Ç¡Ö¥Ò¥Ï¥Ä¥â¥É¥¡ÊÅç¥³¥·¥ç¥¦¡Ë¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ë¤ò»È⽤¤·¤¿¥¸¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¥«¥¯¥Æ¥ë¤ÇÄó¶¡¡£¤Þ¤¿¡¢⾹¤êË¤«¤Ê¥é¥à¤Ï¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¤«¤±¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
⾷¸å¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç²Æ¤ÎÌë¤òÎÃ¤ä¤«¤Ë²á¤´¤¹ìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤À¤¢¤ë¡ª²Æì¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£
¡ÖÀ±¤Î¤ä²Æì¡×¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â²Æì¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¬Â¿¿ôÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ê¥ó¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»°Àþ¤äÎ°µåÉñÍÙ¤Ê¤É¡¢²ÆìÆÈ¼«¤ÎÊ¸²½¤òÄÌÇ¯ÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö²Æì¤Î¼«Á³¤ÎÎÏ¤ÇÍÜ¤¦¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥¹¥Ñ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£³¤¤«¤é¤Î±ö¤äÅ¥¡¢²Æì¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¥Ï¡¼¥Ö¡Ö·îÅí¡×¤Ê¤É¡¢²Æì¤Î¼«Á³¤ÎÎÏ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤¤¬ÀÅ¤«¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢±Ñµ¤¤¬²º¤ä¤«¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Æ¿´¿È¤òÄ´¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
°ìÅÙ¤ÏË¬¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤Æ´¤ì¤Î¡ÖÀ±¤Î¤ä²Æì¡×¤ÇÍ¥²í¤Ê²Æ¤ÎÌë¤ÎÂÎ¸³¤ò¤¼¤Ò¡£
¢£À±¤Î¤ä²Æì¡Ö¾¬ÎÃ¤ß¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ë¡×
´ü´Ö¡§2024Ç¯5·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á8·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
½»½ê¡§²Æì¸©ÃæÆ¬·´ÆÉ⾕Â¼µ·´Ö474
TEL¡§050-3134-8091¡ÊÀ±¤Î¤äÁí¹çÍ½Ìó¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§Î°µå¸ÅÅµ⾳³Ú¤Î±éÁÕ¡Ö²ÆÌë¤ÎÁÕ¡×¤Ï21»þ30¡Á21»þ50Ê¬¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÄó¶¡¤Ï21¡Á22»þLO¡£¥×¡¼¥ë¤Ï24»þ´ÖÍøÍÑ²ÄÇ½
ÎÁ¶â¡§»²²ÃÌµÎÁ¡£¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï2000±ß¡Á¡¢½ÉÇñ¤Ï1Çñ1¼¼13Ëü6000±ß¡Á
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÆáÇÆ¶õ¹Á¤«¤é⾞¤ÇÌó1»þ´Ö¡Ê¶õ¹Á¥ê¥à¥¸¥ó¥Ð¥¹¤¢¤ê¢¨ÍÎÁ¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§½ÉÇñ¼Ô
Í½Ìó¡§ÉÔÍ×
¡üÅ·¸õ¤Ë¤è¤ê¼Â»ÜÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü»Å⼊¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤ê⾷ºà¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üµ»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£