úÄ¹ñ»á¤ÎÆÈÅçË¬Ìä¡¡ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Î¹³µÄ¤ò°ì½³¡á´Ú¹ñ³°¸òÉô
¡Ú¥½¥¦¥ëÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û´Ú¹ñ³°¸òÉô¤Î¥¤¡¦¥¸¥å¥¤¥ëÉûÊóÆ»´±¤Ï£±£´Æü¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡¢¸µË¡Ì³ÉôÄ¹´±¤ÇÌîÅÞ¡ÖÁÄ¹ñ³×¿·ÅÞ¡×¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë者¹ñ¡Ê¥Á¥ç¡¦¥°¥¯¡Ë»á¤ÎÆÈÅçË¬Ìä¤ËÂÐ¤¹¤ëÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Î¹³µÄ¤ò°ì½³¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¤»á¤Ï¡ÖÆÈÅç¤ÏÎò»ËÅª¡¦ÃÏÍýÅª¡¦¹ñºÝË¡Åª¤ËÌÀÇò¤Ê¤ï¤¬¹ñ¸ÇÍ¤ÎÎÎÅÚ¡×¤À¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÆÈÅç¤ËÂÐ¤¹¤ëÆüËÜ¤ÎÉÔÅö¤Ê¼çÄ¥¤ËÂÐ¤·¡¢º£¸å¤âÃÇ¸Ç¤È¤·¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡者»á¤ÏÁ°Æü¡¢ÆÈÅç¤òË¬¤ì¡¢Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥è¥ë¡ËÀ¯¸¢¤ÎÂÐÆü³°¸ò¤ò¡Ö¶þ½¾³°¸ò¡×¤ÈÈãÈ½¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡者»á¤ÎÆÈÅçË¬Ìä¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜ³°Ì³¾Ê¤ÎòÐÇî¹Ô¥¢¥¸¥¢ÂçÍÎ½£¶ÉÄ¹¤¬ºßÆü´Ú¹ñÂç»È´Û¤Î¶âÁÔ荽¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ò¥ç¥ó¡ËÀ¯Ì³¸ø»È¤Ë¡¢ºß´ÚÆüËÜÂç»È´Û¤ÎÕéÀ¸ÂÙ²ðÁí³ç¸ø»È¤¬³°¸òÉô¤Î½ùÚáÄî¡Ê¥½¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¡Ë¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¶ÉÄ¹¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¶¯¤¯¹³µÄ¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¥¤»á¤Ï¡ÖÆÈÅç¤ÏÎò»ËÅª¡¦ÃÏÍýÅª¡¦¹ñºÝË¡Åª¤ËÌÀÇò¤Ê¤ï¤¬¹ñ¸ÇÍ¤ÎÎÎÅÚ¡×¤À¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÆÈÅç¤ËÂÐ¤¹¤ëÆüËÜ¤ÎÉÔÅö¤Ê¼çÄ¥¤ËÂÐ¤·¡¢º£¸å¤âÃÇ¸Ç¤È¤·¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡者»á¤ÎÆÈÅçË¬Ìä¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜ³°Ì³¾Ê¤ÎòÐÇî¹Ô¥¢¥¸¥¢ÂçÍÎ½£¶ÉÄ¹¤¬ºßÆü´Ú¹ñÂç»È´Û¤Î¶âÁÔ荽¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ò¥ç¥ó¡ËÀ¯Ì³¸ø»È¤Ë¡¢ºß´ÚÆüËÜÂç»È´Û¤ÎÕéÀ¸ÂÙ²ðÁí³ç¸ø»È¤¬³°¸òÉô¤Î½ùÚáÄî¡Ê¥½¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¡Ë¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¶ÉÄ¹¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¶¯¤¯¹³µÄ¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤òµá¤á¤¿¡£