【モデルプレス=2024/05/14】5月15日、東京・豊洲PITにてファンミーティング「n.SSign JAPAN FANMEETING 'Happy &' produced by ABEMA」を開催する韓国の10人組ボーイズグループ・n.SSign(エヌサイン)にモデルプレスがインタビュー。ソロインタビュー連載ラストのVol.8にはグループのマンネ・ヒウォン(HUIWON/20)が登場。

― 2ndアルバム「Happy &」(2月15日リリース)で注目してほしいポイントを教えてください。ヒウォン:最後のサビのところです。ダンスが可愛いので、ぜひ注目してほしいです。― アルバムで特にお気に入りの曲は?ヒウォン:「나의 바다(Memories of us)」という曲が入っていて、これが一番好きでお気に入りです。― ヒウォンさんにとって“お兄さん的”、“弟的”メンバーをそれぞれ教えてください。ヒウォン:お兄さんみたいな存在はソンユン(SUNGYUN)くん、時々カズタ(KAZUTA)くんです。弟はみんなです(笑)。みんな可愛いですしいたずら好きで、友達のような、弟のような存在です。― ご自身はグループ内でどんなポジションだと思いますか?ヒウォン:(日本語で)僕はお兄さんです(誇らしげな顔)!グループの中をまとめるような存在なので、他のメンバーよりはお兄さんだと思います(笑)。― ご自身が考える強みは?ヒウォン:僕の歌のパートはそこまで長い方ではないのですが、だからこそ一瞬でもパッと目立つようにすることをいつも心がけています。― デビューという一つの大きな夢を叶えたヒウォンさんが考える“夢を叶える秘訣”を教えてください。ヒウォン:(考え込みながら日本語で)難しいですね…。僕も一度夢を諦めたことがありましたが、自分が思うには、諦める方法を知ることも大事だと思います。少し現実的な話になりますが、どうしてもダメなものにいつまでもしがみついていても自分も周りの方も大変だと思います。それで一度諦めてしまったのですが、結局この切実な思いがあれば、 いつかはチャンスが訪れるはずです。だからこそ、そのときのために常に準備をしていることが大切だと考えます。― 一度諦めてしまった夢とは?ヒウォン:アイドルです。諦めて他のことを一生懸命やっていたのですが、チャンスが来て夢を掴みました。だから、1つだけを見るのではなく、いろいろなところを見ながらチャンスが来たときに掴むことが大事だと思います。― ありがとうございました。(modelpress編集部)国籍:韓国生年月日:2003年11月11日ポジション:サブボーカル身長:174cm趣味:読書、一人で映画鑑賞特技:ファンカフェ巡り、おじいちゃんになりすますn.SSignは、日韓男女グローバルオーディションプロジェクト番組「青春スター」(2022年)アイドル派で最終選抜されたTOP7のメンバーと、「青春スター」に出演し惜しくもファイナリストに選ばれなかったメンバーを含む3人の新メンバーを迎え10人編成の完全体となり、韓国、日本、台湾、オーストラリア、アメリカ国籍のメンバーで構成される多国籍グローバルボーイズグループ。グループ名は“net of Star Sign”の略語で“星座の連結”という意味が込められている。2023年8月9日にDEBUT ALBUM「BIRTH OF COSMO」で正式デビューを果たした。「n.SSign JAPAN FANMEETING 'Happy &' produced by ABEMA」では、アルバム「Happy &」に収録された新曲「FUNK JAM」の日本初パフォーマンスや、n.SSignのメンバーとCOSMO(ファンネーム)が楽しいひと時を一緒に過ごすための様々な企画が用意されている。【Not Sponsored 記事】