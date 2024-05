ハローキティやムポムプリンなど、サンリオキャラクターズがデザインされたカプセルトイ2種がベネリック株式会社より新登場。

ばんそうこうシリーズ第3弾の「サンリオキャラクターズ ばんそうこうリング Part3」は1回各税込300円。キャラクターがデザインされた小さなシート「サンリオキャラクターズ ミニミニシート」は1回各税込400円。

全国のカプセルトイ自販機コーナーにて、2024年5月中旬より順次発売されます。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

「サンリオキャラクターズ ばんそうこうリング Part3」には、新たにハローキティとバッドばつ丸のデザインが仲間入り。ガーゼのぷっくりとした感じやテープの貼りあわせなど、ばんそうこうをリアルに再現したリングでばんそうこうの箱をイメージしたパッケージに入っています。

ラインナップは「ハローキティ」、「ポムポムプリン」、「ハンギョドン」、「バッドばつ丸」、「クロミ」の全5種。リングサイズは約13号でリングの内径は約17mmとなっています。

「サンリオキャラクターズ ミニミニシート」は、W450×H450mmサイズのレジャーシート。収納ポケットが付属し、コンパクトに持ち運ぶことができるそうです。種類は、「ハローキティ」、「シナモロール」、「ポムポムプリン」、「ポチャッコ」、「ハンギョドン」、「クロミ」の全6種。

なお、ミニミニシートは防水性ではないとのことです。

(c) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651184

情報提供:ベネリック株式会社

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 一柳ひとみ | 配信元URL:https://otakei.otakuma.net/archives/2024051405.html