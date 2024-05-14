¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Í¸¶¹ÒÊ¿¡Ö¼«Ê¬¤ÇÎ®¤ì¤ò°¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡¡º£µ¨ºÇÃ»6²ó4¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡¡5Ï¢ÇÔÃæ¤Î¡Öµ´Ìç¡×ÀçÂæ¹îÉþ¤Ê¤é¤º
¡¡¢¡³ÚÅ·4¡½1¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê14Æü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÍ¸¶¹ÒÊ¿¤¬º£µ¨ºÇÃ»¤Î6²ó4¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£5°ÂÂÇ¡¢4»Íµå¡£
¡¡2²óÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éÊ¿ÎÉ¤ËÀèÀ©¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤ò¸¥¾å¡£¤µ¤é¤ËÀÐ¸¶¤ÎÍ·¥´¥íÊ»»¦¤Î´Ö¤Ë1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£4²ó¤Ë¤Ï2»à°ìÎÝ¤«¤éÀÐ¸¶¤Ëº¸±Û¤¨2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡Í¸¶¤Ï³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤ò¶ì¼ê¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£2015Ç¯¤«¤é·×13»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢3¾¡7ÇÔ¤ÈÂç¤¤¯Éé¤±±Û¤·¡¢¸½ºß¤Ï5Ï¢ÇÔÃæ¡£¡Öº£Ç¯°ìÈ¯ÌÜ¡Ê¤ÎÀçÂæ¡Ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¤Þ¤Þ¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤ÇÎ®¤ì¤ò°¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£»Íµå¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤±¤óÀ©°Á÷µå¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥ß¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Áá¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼¡¤ÏÎÉ¤¤Åêµå¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£