THE RAMPAGEの川村壱馬さんと陣さん、BALLISTIK BOYZの日郄竜太さんと砂田将宏さんが「BATTLE OF TOKYO 超東京拡張展」メディア向け発表会に登壇しました。

【写真を見る】【BATTLE OF TOKYO】 豪華イラストにメンバー大興奮 川村壱馬も大はしゃぎ 「待ち受けにしてます」



「BATTLE OF TOKYO 超東京拡張展」は、『BATTLE OF TOKYO』に登場する総勢45名のキャラクターを、新進気鋭の一流クリエイター45人の視点でイラストレーションした複製原画を展示し、『BATTLE OF TOKYO』の世界観を今までにないスケールで拡張する企画です。







SHIBUYA TSUTAYAで開催される今回の展覧会に、陣さんは“大興奮ですよ!この渋谷のど真ん中に!”と、大はしゃぎ。川村さんも“そうそうたるクリエイターのみなさんに描いてきただいて。感激ですよ。もう、膝をついて(お礼を言いたい)”と、頬を緩ませました。







自身のキャラクターのイラストを“こっそり待ち受けにしてます”と語るほど感動していた川村さん。MCに、“(裏で)これ、いくらで買えるんやろって言ってました”と、展示された額縁入りの自身のキャラのイラストを買おうとしていたことを暴露されていました。







さらに、登壇した4人の中で川村さんが最もテンションが高いことを記者に指摘されると、川村さんは“わかりました?隠してたんやけどなぁ”と小ボケをかましますが、すかさず陣さんが“話すたびに前に出てたよ”とツッコミ。その後も、グッズ購入の予定を熱く語りながらも“陣さんの写真は大丈夫です”と断る川村さんと、それに即座に“なんでやねん!”と返す陣さんの息ぴったりの掛け合いで会場を笑わせました。







そんな、ツッコミに奮闘する陣さんでしたが、コラボレーションカフェメニューについて、自身のキャラクターにかけた上手いアピールをした砂田さんが、“陣さんに「それ言いな」って言われて”と、陣さんの暗躍を告白。表でも裏でも大活躍の陣さんでした。



【担当:芸能情報ステーション】