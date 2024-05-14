¡Ú²Æ¾ì½ê¡ÛÇìºùË²¤¬£²Ï¢ÇÔ¡¡±¦¾åÏÓÉé½ý¤â¶¯¹Ô½Ð¾ì¡ÖÎÏ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤±¤É½Ð¤ë¤È·è¤á¤¿¡×
¡¡µÕ¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡£ÂçÁêËÐ²Æ¾ì½ê£³ÆüÌÜ¡Ê£±£´Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢½½Î¾ÇìºùË²¡Ê£²£°¡á°ËÀª¥öÉÍ¡Ë¤¬½½Î¾ÀéÂå±É¡Ê£³£³¡á¶å½Å¡Ë¤ËÆÍ¤Íî¤È¤µ¤ì¤ÆÏ¢ÇÔ¡££±¾¡£²ÇÔ¤È¹õÀ±¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡££²ÆüÌÜ¤Î£±£³Æü¤Î¼èÁÈ¤Ç±¦¤Î¾åÏÓÆóÆ¬¶Ú¤òÉé½ý¡£ÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í¡ÖÃÇÎö¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¶¯¹Ô½Ð¾ì¤ò·èÃÇ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï´µÉô¤Ë¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤ÆÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÇìºùË²¤Ï¡ÖÎÏ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢½Ð¤ë¤È·è¤á¤¿¤Î¤Ç¡£³§¤µ¤ó¡ÊÂ¾¤ÎÎÏ»Î¤â¡Ë¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢°ì½ï¡£½Ð¤ë¡¢½Ð¤Ê¤¤¤Ï¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ë¤³¤È¡£½Ð¤ë°Ê¾å¤ÏÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤Ã¤ÆÁêËÐ¤ò¼è¤ë¤Î¤¬»Å»ö¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡£³·î¤Î½Õ¾ì½ê¸å¤ËµÜ¾ëÌîÉô²°¤¬ÊÄº¿¤·¡¢°ËÀª¥öÉÍÉô²°¤ØÅ¾ÀÒ¡£¿·Å·ÃÏ¤ÇÅÚÉ¶¤ËÎ×¤àÇìºùË²¤Ï¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£»Ä¤ê¤ò´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¬¤ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£