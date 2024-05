ZEROBASEONE、K-POPグループ初！デビューアルバムから3作連続で初日にミリオン達成！

ZEROBASEONEのアルバムが、3作連続でミリオンセラーを達成した。本日(14日)、アルバム販売量集計サイトのHANTEOチャートによると、ZEROBASEONEが13日に発売した3rdミニアルバム「You had me at HELLO」が、発売当日だけで100万枚以上の売上を記録した。これにより彼らは、デビューアルバムを皮切りにアルバム3作が発売から1日でミリオンセラーを記録した初のK-POPグループとなった。

ニューアルバムはシンガポール、台湾、インドネシア、トルコ、ブラジル、エストニア、香港、カザフスタン、ラトビア、マレーシア、モンゴル、ポルトガル、カタール、タイ、ベトナム、アラブ首長国連邦、バーレーン、メキシコ、ネパール、チェコ、チリ、スペインの世界22ヶ国のiTunesトップアルバムチャートで1位を記録した。さらに、タイトル曲「Feel the POP」もシンガポール、ペルー、バーレーン、カンボジア、インドネシア、マレーシア、ネパール、パラグアイ、サウジアラビア、カタール、チリ、エクアドルなど世界12ヶ国のiTunesトップソングチャートで1位にランクインし、絶大な人気を証明した。また、タイトル曲「Feel the POP」をはじめ「Solar POWER」「Dear ECLIPSE」「SWEAT」「Sunday RIDE」「HELLO」「Feel the POP(Sped up ver.)」まで全曲が韓国の主要音楽配信サイトであるMelOnの「HOT100」の上位にランクインした。さらに「Feel the POP(Sped Up ver.)」を除く6曲が「TOP100」にランクインしたことに続き、アルバムが日本の音楽配信サイトLINE MUSICのリアルタイムトップ100チャートで8位を記録した。それだけでなく、タイトル曲のミュージックビデオは、公開から約13時間でYouTube再生回数が580万回を突破し、YouTube人気急上昇音楽24位にもランクインするなど、人気を博している。