【Switch版「バイオミュータント」】5月14日 発売価格:5,170円CEROレーティング:C(15歳以上対象)プレイ人数:1人

THQ Nordic Japanは、ケモノオープンワールドRPG「バイオミュータント(Biomutant)」のNintendo Switch版を5月14日に発売した。価格はパッケージ版、ダウンロード版ともに5,170円。

本作は、文明崩壊後の世界を舞台にしたケモノオープンワールドRPG。ユニークなマーシャルアーツと剣術や射撃、ミュータントの特殊能力を組み合わせたバトルが楽しめる。

Switch版の発売を記念して、ゲーム内で撮影した写真などを投稿する「モフモフ祭り」が開催中。「モフモフ祭り」では、投稿者の中から抽選で賞品が当たるキャンペーンも実施される。

「モフモフ祭り」開催中

開催期間:5月26日(日)23時59分まで

ゲーム内で撮影した1枚やお気に入りの風景写真、「バイオミュータント特製ぬいぐるみ」を使ったリアル写真などをX(旧Twitter)で投稿する「モフモフ祭り」が5月26日まで開催される。

また、「モフモフ祭り」参加者を対象とした「プレゼントキャンペーン」も開催されている。

【応募方法】

(1)プレゼントキャンペーン当選の連絡のため、下記X(旧Twitter)アカウントのフォローが必要。

□ THQ Nordic Japan公式X(@THQNordicJapan)

(2)「モフモフ祭り」期間中(5月26日23時59分まで)にフォトをX(旧Twittr)に投稿する。

【賞品】

抽選で「特製ぬいぐるみ」や「オリジナルグッズセット」がそれぞれ3名に当たる。

・特製ぬいぐるみ:3名

・限定マスクケース、アクリルキーホルダー、オリジナルA4クリアファイルのセット:3名

【当選者発表】

キャンペーン終了後、プレゼント当選者へX(旧Twitter)のダイレクトメッセージにて連絡が入る。

公式ゲームニュースチャンネル「バイオミュータント(Biomutant)情報局」公開中

「バイオミュータント(Biomutant)情報局」では、ゲームに関する情報やアップデート情報、耳寄りな情報が公開される。古今東西の様々なゲームをプレイする【あまがや氏】による「バイオミュータント(Biomutant)」の「ゲームレビュー」も連載中。

【アクセス方法】

「ゲームニュース」→「チャンネルを見つける」→「キーワードで検索」→「バイオミュータント」で検索する。

「バイオミュータント」ストーリー

【ストーリー】

大地は病み、生命の樹はその根から弱り死にかけている。種族は分断し対立。混迷する世界を探索し、その運命を決める者は、果たして救世主か、それとも世界をさらなる闇に突き落とす破壊者か……

(C) 2024 THQ Nordic AB. Developed by Experiment 101 AB. Biomutant, THQ Nordic and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of THQ Nordic AB. All rights reserved. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners.