ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの大人気エリア「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」は、2014年7月15日のグランドオープンから今年で10周年を迎える。そんなアニバーサリー・イヤーにふさわしい数々の魔法体験が夏から次々と登場することが発表された。■ゲストの魔法史に新たなページをまず夏にはホグワーツ城の内部を探索する「ホグワーツ・キャッスルウォーク」が復活。7月15日(月)〜12月31日(火)の期間、圧倒的クオリティで再現された壮大なホグワーツ城内を、特別なルートで、細部までじっくり歩いて楽しめる。ダンブルドア校長室を護る大きなグリフィン像や、高い天井までびっしり連なるおしゃべりな肖像画、さらに、普段は見ることができない彫刻などにも出会うことができるだろう。

また、秋にはデス・イーターが次々と現れる「デス・イーター 〜ホグズミードの危機〜」を実施。秋の夜、ホグズミード村へ向かう小道は「禁じられた森」を彷彿とさせるような闇に包まれるそう。そして、不穏な気配漂うホグズミード村にはデス・イーターが降臨する。ホグワーツ城の上に闇のマークが現れる中、村人たちとデス・イーターによる壮絶なバトルが繰り広げられるとのこと。まるで自分たちが戦いの真っ只中にいるかのような臨場感を味わえるそうで、詳細は後日発表される。さらに冬には、ホグワーツ城に美しい冬の魔法がかかるキャッスル・ショー「ホグワーツ・マジカル・ナイト 〜ウインター・マジック〜」が5年ぶりに復活。「メテオロジンクス」で雪化粧をまとい、「ルーモス」で温かな光に包まれるなど、おなじみの呪文と共に魔法界が次々と姿を変える。最後は全員で「ルーモス・マキシマ!」と唱え、ホグワーツ城にツリーを灯す。そのほか、10周年を祝した2種類のプレミアムマグカップ付きの「バタービール」が登場し、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』公開20周年を記念し、2020年から期間限定で販売された特製チュリトスが再登場することも決定。刺激的で特別な体験が各シーズンに登場し、ゲストの魔法史に新たなページを刻み続ける。【「ホグワーツ・キャッスルウォーク」概要】日程:7月15日(月)〜12月31日(火)HARRY POTTER and all related characters and elements (C)&TMWarner Bros.Entertainment Inc.Publishing Rights(C)J.K.Rowling.(s24)