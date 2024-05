日鉄ソリューションズ(NSSOL)は、地方公共団体の個人情報ファイル簿の作成・公表を管理し業務負荷を軽減するクラウドサービス「NSDDD(エヌエスディースリー)クラウド for Government」を8月から提供開始する。行政機関等匿名加工情報の提供制度と「NSDDD クラウド for Government」の支援範囲(同社資料より)同社の匿名加工データ流通ソリューション「NSDDD」を地方公共団体向けに最適化するサービスは、個人情報保護法における行政機関等匿名加工情報の提供制度に対応するもので、個人情報ファイル簿の作成・公表など対応が求められる地方公共団体の職員の業務をサポートする。「NSDDD クラウド for Government」の開発にあたっては、2023年に横浜市などと共に機能検証を行っている。次世代医療基盤法認定事業者でもある同社は、匿名加工技術を用いたソリューションを提供するなど産業活性化のためのデータ利活用を推進しているが、地方公共団体などのリソース不足などによる懸念をソリューション提供の背景に挙げている。