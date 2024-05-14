これからの予定【発言・イベント】
16:30 ピル英中銀チーフエコノミスト、講演
18:30 ドイツ2年債入札
21:45 シュナーベルECB理事、科学会議出席
22:10 クックFRB理事、NY連銀主催イベントで金融機関について講演
23:00 パウエルFRB議長、クノット・オランダ中銀総裁、オランダ外国銀行協会で講演（質疑応答あり）
15日0:30 米1年物入札（460億ドル）
豪財務相、来年度予算案発表
バイデン米大統領、米投資と雇用について演説 対中関税強化も発表
EU財務相理事会
OPEC月報
鴻海精密工業、アリババ、テンセントホールディングス決算
※予定は変更されることがあります。
18:30 ドイツ2年債入札
21:45 シュナーベルECB理事、科学会議出席
22:10 クックFRB理事、NY連銀主催イベントで金融機関について講演
23:00 パウエルFRB議長、クノット・オランダ中銀総裁、オランダ外国銀行協会で講演（質疑応答あり）
15日0:30 米1年物入札（460億ドル）
豪財務相、来年度予算案発表
バイデン米大統領、米投資と雇用について演説 対中関税強化も発表
EU財務相理事会
OPEC月報
鴻海精密工業、アリババ、テンセントホールディングス決算
※予定は変更されることがあります。