スイーツのプロがおすすめ！ 今すぐ食べたいシュークリーム10選

スイーツコンシェルジュのはなともさんがおすすめする、絶品シュークリームをご紹介。

スイーツの定番「シュークリーム」

スイーツコンシェルジュのはなともさんが、自身も大好きなシュークリームを厳選して紹介してくれました。

教えてくれる人

はなとも

日本スイーツ協会認定のスイーツコンシェルジュ。スイーツ専門のライターとしてさまざまなweb媒体で記事を連載中。著書「スイーツ男子はなともの I love パンケーキ」(KADOKAWA)、はなとも監修パンケーキミックス粉、その他、監修商品やコラボメニューなど多数。前職はお花屋さんという異例の経歴を持つ。

1. オーブン・ミトン(武蔵小金井)

ミトンズ シュークリーム

「ミトンズ シュークリーム」335円 出典:えもやん★スイーツハンターさん

はなともさん

小金井市にある「オーブン・ミトン」は、日本の女性パティシエの草分け的存在、小嶋ルミさんが手掛ける洋菓子店。人気の「ミトンズ シュークリーム」は、濃厚なカスタードクリームを香ばしいシュー皮でサンドしたもの。鍋底が焦げるまで炊き上げたカスタードクリームには高脂肪のフレッシュクリームがミックスされていて、濃厚ながらも口どけはしゅわっと軽い仕上がりです。シュー皮の食感が上下で違っているのも同店の特徴。上はサクッと硬めの仕上がりで、下はふわっと柔らかめ。上の生地をスライドさせて生地にクリームを付ける。そしてクリーム側を上にして食べるのが「ミトンズ シュークリーム」のおいしい食べ方ですよ。

2. パティスリー リョーコ(高輪台)

シュークリーム

「シュークリーム」2個入り800円 出典:カフェモカ男さん

<店舗情報>◆オーブン・ミトン住所 : 東京都小金井市本町1-12-13TEL : 042-388-2217

はなともさん

港区高輪にある「食べログ スイーツ TOKYO 百名店」常連の「パティスリー リョーコ」。筆者イチオシの「シュークリーム」は、ザクザクとしたシュー生地にとろけるようなカスタードを合わせた一品です。国産小麦と良質なバターで練り上げた力強い生地にアーモンドのサクサク感がしっかりマッチ。生地の風味とおいしさは、もはや感動モノです。またカスタードクリームには卵とバニラがたっぷり入っていて、どちらも主張が強いものの、口の中で一つにまとまっているのがすごい! 記憶に残るおいしさとは、まさにこのことです。

カスタードクリームがたっぷり 出典:虎太郎がゆくさん

3. おかしやうっちー(北参道)

シュークリーム

「シュークリーム」540円 出典:みるみんくさん

<店舗情報>◆パティスリー リョーコ住所 : 東京都港区高輪3-2-8TEL : 03-5422-6942

はなともさん

北参道駅そばにある人気スイーツ店で「食べログ スイーツ TOKYO 百名店」にも選出されている「おかしやうっちー」。こちらの「シュークリーム」には、高知県産の「神果卵(しんからん)」を使用した同店オリジナルのカスタードクリームがたっぷり入っています。カスタードクリームは濃厚ながらも雑味が一切ない極上の味わい。甘くミルキーな香りも特徴で、なおかつトロンとした軟らかいカスタードクリームは、まるで飲み物のよう。このカスタードクリームに合わせるのは、しっかり焼き目を付けた極薄のシュー皮。ほんのり利かせた塩味がクリームの甘さを引き立てています。シュークリーム好きならこのおいしさに感動すること間違いなしです。

クリームがとろ〜り

4. ラトリエ モトゾー(池尻大橋)

カーヴォロ

「カーヴォロ」464円 写真:ジェイムス・オザワ

<店舗情報>◆おかしやうっちー住所 : 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-27-9 ウエスト青山 1FTEL : 03-6721-0277

はなともさん

「食べログ スイーツ TOKYO 百名店」にも選出されている、池尻大橋にあるイタリア菓子の名店「ラトリエ モトゾー」。人気のシュークリーム「カーヴォロ」は、 シュー生地、パイ生地、サブレ生地が一体となった贅沢な一品です。一般的なシュークリームに比べて生地のインパクトが強く、パリッ、ザクッ、カリッという食感はまさに唯一無二。オーブンで40分以上かけて焼き上げているため香ばしさが別格です。またカスタードと生クリームを合わせた同店オリジナルのクリームは、口どけの良いなめらかな食感で上品な甘さが後を引くおいしさです。イタリア菓子の巨匠が作るシュークリームは、一味も二味も違いますよ!

5. アンフィニ(九品仏)

シュークリーム

「シュークリーム」357円 出典:okamo453さん

<店舗情報>◆ラトリエ モトゾー住所 : 東京都目黒区東山3-1-4 ニューリバー東山 1FTEL : 03-6451-2389

はなともさん

世田谷区奥沢にある「アンフィニ」は、パリの三つ星レストランなどで修業した金井史章氏が手掛ける人気の洋菓子店。同店の「シュークリーム」は、シュー皮もカスタードも他にはない唯一無二の味わいです。シュー皮にはアーモンドをトッピングし、香りと食感をプラス。またカスタードには、ブルボンとタヒチの2種類のバニラを使うこだわりようです。軽い口当たりながらも濃厚な味がしっかりと感じられ、とにかく絶品! シェフの技術とセンスが光る絶品シュークリームです。

2種類のバニラを使ったカスタードクリーム

6. パティスリーレセンシエル(茗荷谷)

シューアラクレーム

「シューアラクレーム」350円 写真:ジェイムス・オザワ

<店舗情報>◆アンフィニ住所 : 東京都世田谷区奥沢7-18-3 1FTEL : 03-6432-3528

はなともさん

文京区小石川にある「レセンシエル」は、香りをテーマにした新しいパティスリー。看板メニューの「シューアラクレーム」には、トンカ豆を使ったカスタードクリームがたっぷり入っています。サクッとしたシュー生地と、たっぷり詰まったなめらかでコクのあるカスタードクリームが口の中で心地よくマッチ。トンカ豆を使ったカスタードクリームは、“杏仁”や“シナモン”を彷彿とさせる芳醇な香りが特徴で、食べ終わった後も口の中で幸せな余韻が続きます。ここまで香りに特化したシュークリームはそう多くありません。いつもとは違ったシュークリームを食べたい時におすすめですよ。

7. ラ ファミーユ(若林)

シュークリーム

「シュークリーム」300円 出典:マンマルニさん

<店舗情報>◆パティスリーレセンシエル住所 : 東京都文京区小石川4-16-7 カーサベラソーレ 1FTEL : 03-6320-8669

はなともさん

世田谷区若林にあるシフォンケーキ専門店「ラ・ファミーユ」の「シュークリーム」。ふんわり香ばしいシュー生地には濃厚なカスタードクリームがたっぷり入っています。通常のカスタードよりもふんわりと軽く、口の中でとろける食感には感動です。またカスタードクリームにはオレンジからつくったお酒を加えているため、風味がとっても豊か。濃厚ながらもオレンジの爽やかな風味も感じられ、カスタードクリームのみでも十分すぎるおいしさです。もちろんふんわり香ばしいシュー生地とも相性抜群。シフォンケーキ専門店ですが、有名パティスリーに引けを取らないおいしさですよ!

オレンジの風味も感じられるカスタードクリーム

8. 西洋菓子 おだふじ 大泉学園店

大泉クリーム

「大泉クリーム」230円 出典:稲樹庵さん

<店舗情報>◆ラ ファミーユ住所 : 東京都世田谷区若林5-4-9TEL : 不明の為情報お待ちしております

はなともさん

大泉学園にある創業20年以上の老舗「西洋菓子 おだふじ」。看板メニューの「大泉クリーム」は、平日で約400個、土日祝で約700個も売れる大人気商品。シュー皮は上下で異なる食感を持ち、上はパリパリサクサク、下はふんわり柔らかい生地になっています。このシュー皮に合わせるのは、青森県産の地鶏卵「はぐくみの卵」をたっぷり使用した、まろやかなカスタードクリーム。これに北海道産の生クリームを加えているため、コクと風味が別格です。ナッツとバターの風味とも相まって、食べ進める手が止まらなくなります。駅から少し離れていますが、それでも食べる価値のあるシュークリームですよ。

9. パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京(恵比寿)

シグネチャーシュークリーム

「シグネチャーシュークリーム」680円 出典:オーブ☆さん

<店舗情報>◆西洋菓子 おだふじ 大泉学園店住所 : 東京都練馬区東大泉2-34-1 オズスタジオシティ 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

はなともさん

ウェスティンホテル東京の1階にある、ペストリーブティック「パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京」の「シグネチャーシュークリーム」。サクサクのシュー生地には、上から下までクリームがびっしり入っています。簡単にクリームと言っていますが実はかなりこだわっていて、生クリームをホイップした後に一度空気を抜き、さらにカスタードクリームを合わせてなめらかな口当たりにしているんです。濃厚でコクがありながらもスッキリとした甘さで、その味わいはまさにホテルメイド。シュー生地もサクサクとして絶品です。午前中の早い時間帯に売り切れることが多いので、確実に食べたい人は事前予約がおすすめですよ。

こだわりのクリームがたっぷり 出典:中田奈沙 Nasa Nakadaさん

10. tsukiji SHOURO(築地)

玉子焼屋のしゅーくりーむ

「玉子焼屋のしゅーくりーむ」500円 出典:えもやん★スイーツハンターさん

<店舗情報>◆パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京住所 : 東京都目黒区三田1-4-1 ウェスティンホテル東京 1FTEL : 03-5423-7778

はなともさん

築地にある玉子焼の老舗「つきぢ松露」のスイーツショップ「tsukiji SHOURO」の「玉子焼屋のシュークリーム」。生クリームと特製カスタードを混ぜ合わせ、それをふんわりとしたシュー生地にたっぷりと詰め込んでいます。このシュークリームの最大の特徴は、それぞれのクリームを混ぜすぎることなく仕上げていること。2つのクリームのグラデーションを存分に楽しめるので、クリーム好きにはたまらないはず。バニラビーンズもたっぷり入っているので香りの良さにも癒やされます。玉子焼の老舗が作る本気のシュークリームをぜひ食べてみてください。

2つのクリームのグラデーションを楽しめる

<店舗情報>◆tsukiji SHOURO住所 : 東京都中央区築地4-7-5 KYビルTEL : 03-3542-0582

※価格はすべて税込です。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:はなとも、食べログマガジン編集部 写真:はなとも

