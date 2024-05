サーティワン「ハッピーフレンズ すみっコぐらし」“しろくま”や“とかげ”を好みのアイスにトッピング

サーティワン アイスクリーム(31 ICE CREAM)はアイス「ハッピーフレンズ すみっコぐらし」を2024年5月31日(金)から発売する。

「ハッピーフレンズ」に「すみっコぐらし」が再び登場

「ハッピーフレンズ」は、好きなスモールサイズのアイスクリームに、チョコレートでできたキャラクターやホイップクリーム、カラースプレーをトッピングできるサーティワン アイスクリームの人気商品。今回は、そんな「ハッピーフレンズ」に2023年にも登場した人気キャラクター「すみっコぐらし」の仲間たちが再登場する。

今回は「みにっコ」のピックが付属して、さらにかわいさをアップデート。2023年同様、カップには4種類の中からランダムで楽しめるシール付きスリーブがセットとなる。



キャラクターは、2回に分けて展開。第1弾の2024年5月31日(金)から7月31日(水)までは、寒がりで人見知りの「しろくま」と、実は恐竜であることを隠す「とかげ」、とんかつの“はじっこ”「とんかつ」がの3体がラインナップ。第2弾は2024年8月1日(木)から9月30日(月)までとなっているので、続報を楽しみに待ちたい。

詳細

「ハッピーフレンズ すみっコぐらし」第1弾※なくなり次第終了、シールの種類は選べない

提供期間:2024年5月31日(金)〜7月31日(水)※第2弾は2024年8月1日(木)〜9月30日(月)

第1弾登場キャラクター:しろくま/とかげ/とんかつ

価格:参考価格 560円※店舗により価格が異なる。



©2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

