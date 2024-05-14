【冥途武装： Blade STD ver. illustration by Nidy-2D-】予約期間：5月14日～7月17日12月 発売予定価格：28,600円【冥途武装： Blade DX ver. illustration by Nidy-2D-】12月 発売予定価格：34,100円

アルファマックスは、フィギュア「冥途武装： Blade STD ver. illustration by Nidy-2D-」を12月に発売する。通販サイト「あみあみ」などで予約を受け付けており、受注期間は7月17日まで。価格は28,600円。

本製品は、イラストレーター・Nidy-2D-氏がデザインするオリジナルシリーズ「冥途武装」より、「冥途武装：Blade」を1/7スケールでフィギュア化したもの。

豊満な胸やお尻、くびれたウエストとむっちりとした太ももが魅惑的なフィギュアとなっており、武器やアーマー部分も細かい造形や質感にこだわり、美麗な原画のままに再現している。また別表情パーツが付属しており、好みによって表現を変えることができる。

今回通常版の「STD Ver.」のほかに、キャストオフ可能な「DX Ver.」も予約を受け付けている。価格は34,100円。

「冥途武装： Blade STD ver. illustration by Nidy-2D-」

STD Ver.

DX Ver.

仕様： PVC製塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ全高：約325mm（武器頂部まで、台座含まず）本体：約270mm（頭頂部まで、台座含まず） 付属品別表情顔（口罩）パーツライフルパーツ原画ポストカード2種

(C) Nidy-2D-