ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡àµ´Ìçá¤Ç½é°ÂÂÇÊü¤Á£µÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï±äÄ¹Àï¤Ë¾¡Íø
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Ï£±£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£´Æü¡Ë¤ËÅ¨ÃÏ¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡Ö£²ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢½é²ó¤Ë±¦Á°ÂÇ¡¢£µ²ó¤ËÆóÎÝÅ¬»þÆâÌî°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢£µÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£ÂÇÎ¨£³³ä£µÊ¬£´ÎÒ¡£¥Á¡¼¥à¤Ï±äÄ¹£±£°²ó¤ÎÇ®Àï¤ÎËö¡¢£¶¡½£´¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤ò·ç¾ì¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Éüµ¢Àï¤ÎÁê¼êÀèÈ¯¤Ï±¦ÏÓ¥Ò¥Ã¥¯¥¹¤À¡£Å¨ÃÏ¥ª¥é¥¯¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤ÏÄÌ»»£¸ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡¢£²»Íµå¤È¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎËÜµòÃÏ¤ÇÍ£°ì¡¢¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤ÈÁêÀ¤¬°¤¤¡£½é²ó¡¢ÀèÆ¬¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÄÌ»»£µ£°ËÜÌÜ¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤ËÂ³¤¤¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¡£½éµå¤ÎÆâ³ÑÄã¤á¤Î£¹£µ¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£²¡¦£¹¥¥í¡Ë¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤ò¶¯ÂÇ¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ£±£°£¶¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£·£°¡¦£¶¥¥í¡Ë¤ÎÃÆ´Ý¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ï±¦Á°¤Ç¤Ï¤º¤ß¡¢£±£±ÂÇÀÊÌÜ¤Çàµ´Ìçá½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£³²ó°ì»à°ìÎÝ¤ÏÂÇµåÂ®ÅÙ£±£°£¹¡¦£µ¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£·£¶¡¦£²¥¥í¡Ë¤ÎÃÆ´ÝÆó¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤ë¤âÊ»»¦Êø¤ì¤Ç°ìÎÝ¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÆóÅð¤ò»î¤ß¤ë¤â¤±¤óÀ©¤ÇÍ¶¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÎÝ¼ê¤«¤éÍ··â¼ê¤Ø¤ÎÁ÷µå¤¬°Á÷µå¤È¤Ê¤ê¡¢»°ÎÝ¤Ø¿Ê¤ó¤À¡£°ìÎÝ¼ê¤Î¼ººö¤ÈÅðÎÝ»à¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£º£µ¨£±£°ÅÙÌÜ¤ÎÅðÎÝ¤Ç½é¤Î¼ºÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£²ÅÀ¤òÄÉ¤¦£µ²óÆó»à»°ÎÝ¤Ï¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î£¶µåÌÜ¡¢³°³Ñ¹â¤á¤Î£¹£¸¡¦£¶¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£¸¡¦£·¥¥í¡Ë¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤â¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤ÎÆó¥´¥í¡£²÷Â¤òÈô¤Ð¤·¤Æ°ìÎÝ¤ò¶î¤±È´¤±¤ÆÅ¬»þÆâÌî°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ë¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î£²¹æ¥½¥í¤Ç£´¡½£´¤ÎÆ±ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿£·²ó°ì»àÌµÁö¼Ô¤Ï£³ÈÖ¼ê¤Îº¸ÏÓ¥ß¥é¡¼¤ÈÂÐÀï¡£¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î£¶µåÌÜ¡¢³°³Ñ¤ËÂç¤¤¯Æ¨¤²¤ë£¸£³¡¦£¹¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£³£µ¥¥í¡Ë¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤Ï¶õ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Î±äÄ¹£±£°²óÌµ»àÆóÎÝ¤Ï£¶ÈÖ¼ê¤Îº¸ÏÓ£Ô£á¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¡££´·î£µÆü¡ÊÆ±£¶Æü¡Ë¤ËËÜµòÃÏ¤Ç¤ÎÂÐÀï¤Ç£·²ó¤Ë°ÜÀÒ½é¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ã¤¿Áê¼ê¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥È£²¡½£²¤«¤é¤Î£µµåÌÜ¡¢Æâ³Ñ¤Î£·£¸¡¦£¸¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£²£¶¡¦£¸¥¥í¡Ë¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£Â³¤¯¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È£´ÈÖ¥¹¥ß¥¹¤¬Ãæ±Û¤¨¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤Î£²ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡µ´Ìç¤Ç½é°ÂÂÇ¡¢½éÅ¬»þÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ÂçÃ«¡£¼¡¤ÏÆüËÜÁª¼ê½é¤Î±¦ÍãÀÊ¸åÊý¤Î¥Þ¥Ã¥³¡¼¥ÓÏÑ¤ËÈô¤Ó¹þ¤àËÜÎÝÂÇ¡¢à¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥Ò¥Ã¥Èá¤ÎÃ£À®¤À¡£