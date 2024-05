◆「劇場版ハイキュー!!ゴミ捨て場の決戦」、バレーボールネーションズリーグとコラボ決定

【モデルプレス=2024/05/14】2月16日に公開されたアニメ『ハイキュー!!』の劇場版『劇場版ハイキュー!!ゴミ捨て場の決戦』が、『買取大吉 バレーボールネーションズリーグ2024 福岡大会』と、TBS『バレーボールネーションズリーグ2024』番組とコラボレーションすることが決定した。男女ともに世界のトップチーム16チームが、毎年最大14カ国で8週間にわたって競い合う世界最高峰のバレーボール大会『バレーボールネーションズリーグ』。特に今年の大会は男子の第2週、女子の第3週にあたる試合が日本国内で行われる上、女子日本代表にとっては7月に開幕するパリ五輪出場をかけた最後の戦いともなり、大会開始以来初の地上波生中継がTBS系列で決定しているなど注目を集めている。

◆TBSバレーボール番組概要

◆「劇場版ハイキュー!!ゴミ捨て場の決戦」ストーリー

今回、その『バレーボールネーションズリーグ』を『劇場版ハイキュー!!ゴミ捨て場の決戦』より日向翔陽や孤爪研磨をはじめとする烏野高校と音駒高校のキャラクターたちが様々な企画で応援することが決定。福岡県北九州市の西日本総合展示場/新館で行われる福岡大会の大会キービジュアルに日向と研磨の姿が。実際に大会に参加する選手たちとともに、ユニフォームにバレーボールネーションズリーグ(VNL)公式マークが入った描きおろしの翔陽と研磨が躍動する、ここでしか見られない夢のコラボレーションとなった福岡大会キービジュアルに仕上がっている。さらに、日本代表と同アニメのキャラクターたちが一緒に登場する映像をTBSボレーボール公式SNSにて同日解禁。今後も両者のコラボ映像を都内のサイネージや公式SNSに展開予定で、ネーションズリーグをより一層熱く盛り上げていく。(modelpress編集部)タイトル:『バレーボールネーションズリーグ2024』放送日時:・女子日本代表初戦5月16日(木)よる7:30〜 日本 vs トルコ(BS−TBS録画)・男子日本代表初戦5月22日(水)よる9:00〜 日本 vs アルゼンチン(BS−TBS録画)・男子日本代表地上波初戦6月4日(火)よる6:50〜 日本 vs イラン(TBS系列生中継)(※よる6:50〜7:00は一部地域を除く)・女子日本代表地上波初戦6月12日(水)よる6:50〜 日本 vs 韓国(TBS系列生中継)(※よる6:50〜7:00は一部地域を除く)※その他の試合日程に関しては、番組公式HPに掲載。小学生の時に、春高バレーのテレビ中継で見た「小さな巨人」に憧れ、烏野高校バレー部に入部した日向翔陽。だがそこには中学最初で最後の公式戦で惨敗した相手・影山飛雄の姿が。反目しあうも、日向の抜群の運動能力と影山の正確なトスは、奇跡のようなクイック攻撃、通称「変人速攻」を生み、烏野復活の力となる。東京の音駒高校との合同合宿で、日向は因縁のライバルとなる孤爪研磨と出会う。攻撃的なプレースタイルの烏野高校に対し、「繋ぐ」をモットーにした守備的なプレースタイルの音駒高校。音駒高校との試合を経て新たな可能性を見つけ出していく烏野高校のメンバーたち。春の高校バレー宮城県代表決定戦、春高初戦と、強敵を次々と倒す中で進化を遂げた烏野高校は、春高2回戦で優勝候補・稲荷崎高校を下す。そして、遂に3回戦で、因縁のライバル校・音駒高校と対戦することとなる。幾度となく練習試合を重ねても、公式の舞台で兵刃を交えることが一度もなかった両雄。烏野高校対音駒高校の通称「ゴミ捨て場の決戦」。約束の地で、「もう一回」が無い戦いがいよいよ始まる。【Not Sponsored 記事】