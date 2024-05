サーティワンアイスクリームの「ハッピーフレンズ」に、サンエックスの人気キャラクター『すみっコぐらし』が期間限定で仲間入り。昨年大好評だった人気コラボ、今年はピックもついてさらにかわいくなってます♪31種類の美味しいアイスクリームが楽しめるサーティワンアイスクリームに、2024年5月31日(金)から9月30日(月)まで、「ハッピーフレンズすみっコぐらし」が登場する。

「ハッピーフレンズ」は、お好きなスモールサイズのアイスクリームにホイップクリームやカラースプレーをトッピングし、かわいいキャラクターのチョコレートがのっているお子さまも大好きな商品。そんな「ハッピーフレンズ」に昨年大好評だった『すみっコ』たちが今年もやってくる!昨年同様、カップにシール付きスリーブが楽しむことができ、第1弾は全部で4種類。第1弾と第2弾に分かれて大人気のキャラクターたちが続々登場するから、全部ほしくなっちゃいますね。今年は「みにっコ」のかわいいピックが付いてさらにかわいさ倍増!第1弾では、しろくま、とかげ、とんかつの3種類のキャラクターチョコレートに可愛いみにっコのピックが添えられて、美味しいアイスクリームと『すみっコぐらし』ワールドの美味しいところどり。かわいいがいっぱいの「すみっコぐらし」の世界をアイスクリームでも楽しんでね♪(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.