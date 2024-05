【「COBRA」連載開始45周年記念展~Memory of 寺沢武一~POP UP STORE in 博多】開催期間:5月24日~6月2日会場:博多マルイ 5Fイベントスペース(〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街9番1号)

CRAZY BUMPは、イベント「『COBRA』連載開始45周年記念展~Memory of 寺沢武一~POP UP STORE in 博多」を5月24日より開催する。開催期間は6月2日まで。

本イベントは寺沢武一氏が手掛けたマンガ作品「COBRA」を取り扱った記念展。会場ではオリジナルグッズの販売も実施され、主人公・コブラや相棒のアーマロイド・レディ、宿敵・クリスタルボーイがデザインされたTシャツなどが登場する。

オリジナルグッズ

サイコガン Tシャツ

価格:4,950円

サイズ:M~XXL

クリスタルボーイ Tシャツ

価格:4,950円

サイズ:M~XXL

レディ Tシャツ

価格:5,500円

サイズ:M~XXL

コラージュ ロングスリーブTシャツ

価格:7,480円

サイズ:M~XXL

レッドサクソンズ プルオーバーパーカー

価格:9,900円

サイズ:M~XXL

レッドサクソンズ 缶バッジ付きトートバッグ

価格:4,400円

サイズ:H400mm×W480mm

レッドサクソンズ 応援タオル

価格:1,650円(税込)

サイズ:H340mm×W850mm

ブラックシープ ベースボールキャップ

価格:4,950円

サイズ:フリー

クリスタル・ボーイ ロックグラス

価格:1,650円

サイズ:口径75mm×高さ87mm

ブラインド 名言アクリルキーホルダー(全15種)

価格:各550円

サイズ:H70mm×W30mm

ブラインド おまけ風シール(全10種)

価格:各495円(税込)

サイズ:H48mm×W48mm

【購入者特典】VHSジャケット風ステッカー(全5種)

期間中、イベントスペースにて1会計税込5,000円購入するごとに「VHSジャケット風ステッカー」をランダムで1枚もらえる。

(C)BUICHI TERASAWA/ART TEKNIKA