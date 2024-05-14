¡ÖÀï¹ñÌµÁÐ£´ DX¡×PC¡ÊSteam¡ËÈÇ¡¢ËÜÆüÇÛ¿®³«»Ï¡ª ³Æ¼ï¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä 150 ÅÀ°Ê¾å¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡Ö´°Á´ÈÇ¡×!!

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SteamStore ¡§ https://store.steampowered.com/app/2719200/
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¡ûÂÐ±þ OS¡§
Windows 10, 64bit/ Windows 11
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¡ûCPU¡§ Intel Core i5-4460 °Ê¾å Intel Core i7-4770 °Ê¾å
AMD Ryzen 3 1200 °Ê¾å
¡û¥á¥â¥ê¡§ 4GB ¡¿ 8GB
¡û¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¡§ 25GB °Ê¾å¤Î¶õ¤ÍÆÎÌ
¡û¥Ó¥Ç¥ª¥«¡¼¥É¡§ NVIDIA GeForce GTX 660
¡ÊVRAM 2GB¡Ë°Ê¾å /
AMD Radeon HD 7790
NVIDIA GeForce GTX 1060
¡ÊVRAM 3GB¡Ë°Ê¾å /
AMD Radeon RX 570
¡ÊVRAM 1GB¡Ë°Ê¾å ¡ÊVRAM 4GB¡Ë °Ê¾å
¡ûDirectX Version 11
¡û¥µ¥¦¥ó¥É¥Ü¡¼¥É¡§
16bit ¥¹¥Æ¥ì¥ª 48kHzWAVE·Á¼°¤¬ºÆÀ¸²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î
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¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯ÀßÄê ÉÊ¼ÁÀßÄê¡ÖÄã¡× (30FPS @1280x720)
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¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯ÀßÄê ÉÊ¼ÁÀßÄê¡Ö¹â¡× (60FPS @1920x1080)
¢¨Windows 11 ¤ò¤´»ÈÍÑ¤Î¾ì¹ç¡¢Windows 11 ¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÍ×·ï¤Ë½à¤¸¤ë¡£
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