サーティワン、シール付き「ハッピーフレンズすみっコぐらし」発売、第1弾「しろくま」「とかげ」「とんかつ」、2024年は“みにっコ”のピック付き

B-Rサーティワンアイスクリームは5月31日、全国の店舗で「ハッピーフレンズ すみっコぐらし」第1弾の3商品を発売する。

各税込560円(店内・テイクアウト共通、一部店舗では価格が異なる)。第1弾「しろくま」「とかげ」「とんかつ」の販売期間は7月31日まで。なくなり次第終了となる。

「ハッピーフレンズ」は、好きなスモールサイズのアイスクリームに、ホイップクリームやカラースプレーをトッピングし、キャラクターのチョコレートをのせた商品。「ハッピーフレンズ すみっコぐらし」は、2023年に引き続き販売する。

〈2024年「ハッピーフレンズ すみっコぐらし」第1弾、しろくま・とかげ・とんかつ〉

2024年の「ハッピーフレンズ すみっコぐらし」では“みにっコ”のピックが付く。2023年と同様に、アイスクリームカップに「シール付きスリーブ(4種類ランダム)」が付属する。

2024年「ハッピーフレンズ すみっコぐらし」第1弾 シール付きスリーブ(4種類ランダム)

◆ハッピーフレンズ すみっコぐらし しろくま

「ハッピーフレンズ すみっコぐらし(しろくま)」のトッピングは、“しろくま”のチョコレート、しろくまの荷物として作中に登場する“ふろしき”のピックを飾った。

サーティワン「ハッピーフレンズ すみっコぐらし(しろくま)」

◆ハッピーフレンズ すみっコぐらし とかげ

「ハッピーフレンズ すみっコぐらし(とかげ)」には、“とかげ”のチョコレート、とかげと仲が良いキャラクター“にせつむり”のピックをトッピング。

サーティワン「ハッピーフレンズ すみっコぐらし(とかげ)」

◆ハッピーフレンズ すみっコぐらし とんかつ

「ハッピーフレンズ すみっコぐらし(とんかつ)」には、“とんかつ”のチョコレート、とんかつと仲が良い“えびふらいのしっぽ”のピックを飾っている。

サーティワン「ハッピーフレンズ すみっコぐらし(とんかつ)」(c)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

「ハッピーフレンズ すみっコぐらし」第2弾は、8月1日から9月30日までを予定している(詳細は未発表)。

〈定番商品「ハッピーフレンズ うさぎ/ぱんだ/きょうりゅう」各450円〉

なお、サーティワンアイスクリームでは、「ハッピーフレンズ」の定番商品も通年販売している。「うさぎ」「ぱんだ」「きょうりゅう」の3種類で、シールやピックは付かない。各税込450円。

定番商品「ハッピーフレンズ うさぎ/ぱんだ/きょうりゅう」

