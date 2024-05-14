蝉川泰果は山下美夢有の弟・勝将、片岡大育との組から連覇へ 石川遼は杉原大河らと同組…関西オープン組み合わせ
男子プロゴルフツアーの関西オープンは１６日から４日間、滋賀・名神八日市ＣＣ（６８６９ヤード、パー７０）で行われる。開幕を２日後に控えた１６日、予選２日間のペアリングが発表された。昨年大会覇者の蝉川泰果（アース製薬）は、昨年大会でローアマを獲得した山下美夢有の弟でアマチュアの山下勝将（まさゆき、近大４年）、ツアー３勝の片岡大育（だいすけ、Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ）との組み合わせから連覇を狙う。
ツアー１８勝の石川遼（カシオ）は杉原大河（アイ・エー・エス・エス）、アマチュアの小林匠（大阪学院大２年）と同組。賞金ランク１位の桂川有人（国際スポーツ振興協会）は杉山知靖（中央日本土地建物グループ）、アマチュアの東亜藍（大阪学院大２年）との組から今季２勝目を目指す。開幕戦を制した金谷拓実（Ｙｏｇｉｂｏ）は海外メジャー、全米プロ選手権（１６〜１９日、ケンタッキー州バルハラＧＣ）に出場のためエントリーしていない。
大会は賞金総額８０００万円、優勝賞金１６００万円で争われる。予選ラウンド終了時の上位６０位タイの選手が決勝ラウンドに進む。