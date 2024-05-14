Aぇ! group、サプライズイベント開催を1時間前告知 15日にデビュー控える

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【モデルプレス＝2024/05/14】Aぇ! groupが14日、公式X（旧Twitter）を更新。サプライズイベントの開催を発表した。

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◆Aぇ! group、サプライズイベント開催


5月15日にデビューシングル「《A》BEGINNING」（エー・ビギニング）をリリースする同グループ。デビュー前日となったこの日、「本日13時から #A_BEGINNING 発売を記念し、大阪・とんぼりリバーウォークでサプライズイベントを開催 お楽しみに」と大阪での5ショットを添え、イベントの告知をした。（modelpress編集部）



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