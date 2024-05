【「World of Tanks」×「ガールズ&パンツァー」コラボ】開催期間:5月16日~5月31日

ウォーゲーミングは、PC向け戦車アクションゲーム「World of Tanks(WoT)」において「ガールズ&パンツァー(ガルパン)」とのコラボレーションを5月16日から5月31日まで開催する。

【コラボ紹介動画】

本コラボでは、今回初登場の黒森峰女学園より「Tiger II Kuromorimine」が登場。本車輌は、精確な射撃や貫通を許さない、鉄壁の防御でまさに黒森峰女学園らしさを体現する、驚異の主砲と強固な装甲を誇る。第63回戦車道全国高校生大会の決勝においても、「逸見エリカ」指揮の下、大洗女子学園相手に黒森峰女学園の勇猛果敢さを見せつけた、劇中においても極めて重要な存在となっている。

同じく初登場の継続高校より車長である「ミカ」や装填手「アキ」、操縦手「ミッコ」が搭乗する「BT-42 Jatkosota HS」が登場。「BT-42 Jatkosota HS」は大口径の榴弾砲が特徴的で、至近距離での戦闘に長けている。劇中では、履帯なしで進むことが可能なクリスティー式サスペンションで、大洗女子学園との闘いの最中あんこうチーム車輌を撃破しただけでなく、大学選抜チームのM26パーシングの小隊を見事撃破した。

また、本ゲームに登場する「ガールズ&パンツァー」のヒロインたちの声は、もちろん劇中と同じ声優を採用。これまでのコラボで登場した大洗女子学園の「西住みほ」、「武部沙織」、「五十鈴華」、「秋山優花里」、「冷泉麻子」で構成されるあんこうチームに加え、黒森峰女学園の「逸見エリカ」や「ミカ」、「アキ」、「ミッコ」の継続高校チームが含まれており、以前のコラボで登場した、大洗女子学園の車輌「Pz IV Ausf. H Ankou」も再登場する。

さらに、劇中に登場する各学校やチームの徽章や銘刻、デカール、特別な大洗女子学園仕様スタイル、黒森峰女学園と継続高校それぞれの2Dスタイル、チビスタイルコレクション、そして各学校のリーダーのピンアップデカールなど様々な2Dカスタム要素を入手できるチャンスがある。

ほかにも、西住みほ、ミカ、そして逸見エリカを車長として入手できるだけでなく、ガルパンテーマの様々なコンテンツを報酬として獲得できるスペシャルミッションにも参加可能だ。3名のうち入手したい1名を選び、バトルミッションチェーンに挑戦することができる。

(C)1998-2024 Wargaming.net All rights reserved.

(C) GIRLS und PANZER Projekt (C) GIRLS und PANZER Film Projekt c GIRLS und PANZER Finale Projekt