『サマソニ』第5弾発表 9月に日本デビューのRIIZE初登場へ
恒例の夏フェス『SUMMER SONIC 2024』（8月17・18日、千葉・ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ／大阪・万博記念公園）の出演アーティスト第5弾が発表された。
【画像】フェス初出演の上白石萌歌ら東京＆大阪会場ラインナップ
9月に日本デビューすることが発表されたばかりのK-POP7人組ボーイズグループ・RIIZE（ライズ）の初出演が決定。8月17日に東京（千葉、以下同）、18日に大阪の両日に登場する。
8月17日の東京会場には新たに、PUNPEE、Tempalay、FIJI BLUE、ミイナ・オカベ、LANA、adieu（上白石萌歌のクリエイティブプロジェクト）、Ayumu Imazuがラインナップされた。adieuは自身初のフェス出演となる。
8月18日の東京会場追加出演者は、BLUE ENCOUNT、STUTS、never young beach、Paledusk、CVLTEの５組。また、平井大の出演日が「諸般の事情」により、8月17日は東京、18日は大阪に変更となったことが発表された。
なお、朝の入場待機列の緩和のため、東京会場のみ開場時間とともにステージエリアへ入場できる整理番号付きの「サマソニ朝イチ整理券」を7月頃から枚数限定で販売する。ステージ割りは近日発表予定。
■『SUMMER SONIC TOKYO』 ★＝第5弾発表
会場：千葉・ZOZOマリンスタジアム & 幕張メッセ
▼8月17日（土）
MANESKIN（ヘッドライナー）
GLAY
星野源
LIL YACHTY
MAJOR LAZER
ONEREPUBLIC
adieu ★
AKMU
Ayumu Imazu ★
BAND-MAID
BELLE & SEBASTIAN
BLEACHERS
BRIGHT
Chilli Beans.
FIJI BLUE ★
平井 大 ★（※）
imase
JON BATISTE
LANA ★
LAUFEY
LAUREN SPENCER SMITH
LEE YOUNGJI
MADISON BEER
ミイナ･オカベ ★
NCT DREAM
NOA
NOTHING BUT THIEVES
PUNPEE ★
RIIZE ★
STEPHEN SANCHEZ
SUPER BEAVER
Tempalay ★
ほか
▼8月18日（日）
BRING ME THE HORIZON（ヘッドライナー）
CHRISTINA AGUILERA
AURORA
BE:FIRST
GRETA VAN FLEET
PINKPANTHERESS
AJR
新しい学校のリーダーズ
ATEEZ
BABYMONSTER
BLUE ENCOUNT ★
BOYNEXTDOOR
ちゃんみな
Creepy Nuts
CVLTE ★
HENRY MOODIE
羊文学
HOOBASTANK
INI
IVE
JO1
LOVEJOY
never young beach ★
Nulbarich
OLIVIA DEAN
Paledusk ★
STUTS ★
水曜日のカンパネラ
TYLA
YVES TUMOR
ZEROBASEONE
ほか
■『SUMMER SONIC OSAKA』
会場：大阪・万博記念公園
▼8月17日（土）
BRING ME THE HORIZON（ヘッドライナー）
CHRISTINA AGUILERA
AURORA
BE:FIRST
GRETA VAN FLEET
PINKPANTHERESS
AJR
新しい学校のリーダーズ
ATEEZ
Creepy Nuts
HENRY MOODIE
羊文学
HOOBASTANK
INI
IVE
JO1
LOVEJOY
OLIVIA DEAN
水曜日のカンパネラ
TYLA
YVES TUMOR
ZEROBASEONE
ほか
▼8月18日（日）
MANESKIN（ヘッドライナー）
LIL YACHTY
ONEREPUBLIC
PHOENIX
UNDERWORLD
Vaundy
BELLE & SEBASTIAN
BLEACHERS
BRIGHT
Chilli Beans.
平井 大 ★（※）
imase
JON BATISTE
LAUFEY
LAUREN SPENCER SMITH
MADISON BEER
NCT DREAM
NOA
NOTHING BUT THIEVES
RIIZE ★
STEPHEN SANCHEZ
SUPER BEAVER
ほか
※諸般の事情により平井大の出演日が8月17日は東京、18日は大阪に変更
【画像】フェス初出演の上白石萌歌ら東京＆大阪会場ラインナップ
9月に日本デビューすることが発表されたばかりのK-POP7人組ボーイズグループ・RIIZE（ライズ）の初出演が決定。8月17日に東京（千葉、以下同）、18日に大阪の両日に登場する。
8月17日の東京会場には新たに、PUNPEE、Tempalay、FIJI BLUE、ミイナ・オカベ、LANA、adieu（上白石萌歌のクリエイティブプロジェクト）、Ayumu Imazuがラインナップされた。adieuは自身初のフェス出演となる。
なお、朝の入場待機列の緩和のため、東京会場のみ開場時間とともにステージエリアへ入場できる整理番号付きの「サマソニ朝イチ整理券」を7月頃から枚数限定で販売する。ステージ割りは近日発表予定。
■『SUMMER SONIC TOKYO』 ★＝第5弾発表
会場：千葉・ZOZOマリンスタジアム & 幕張メッセ
▼8月17日（土）
MANESKIN（ヘッドライナー）
GLAY
星野源
LIL YACHTY
MAJOR LAZER
ONEREPUBLIC
adieu ★
AKMU
Ayumu Imazu ★
BAND-MAID
BELLE & SEBASTIAN
BLEACHERS
BRIGHT
Chilli Beans.
FIJI BLUE ★
平井 大 ★（※）
imase
JON BATISTE
LANA ★
LAUFEY
LAUREN SPENCER SMITH
LEE YOUNGJI
MADISON BEER
ミイナ･オカベ ★
NCT DREAM
NOA
NOTHING BUT THIEVES
PUNPEE ★
RIIZE ★
STEPHEN SANCHEZ
SUPER BEAVER
Tempalay ★
ほか
▼8月18日（日）
BRING ME THE HORIZON（ヘッドライナー）
CHRISTINA AGUILERA
AURORA
BE:FIRST
GRETA VAN FLEET
PINKPANTHERESS
AJR
新しい学校のリーダーズ
ATEEZ
BABYMONSTER
BLUE ENCOUNT ★
BOYNEXTDOOR
ちゃんみな
Creepy Nuts
CVLTE ★
HENRY MOODIE
羊文学
HOOBASTANK
INI
IVE
JO1
LOVEJOY
never young beach ★
Nulbarich
OLIVIA DEAN
Paledusk ★
STUTS ★
水曜日のカンパネラ
TYLA
YVES TUMOR
ZEROBASEONE
ほか
■『SUMMER SONIC OSAKA』
会場：大阪・万博記念公園
▼8月17日（土）
BRING ME THE HORIZON（ヘッドライナー）
CHRISTINA AGUILERA
AURORA
BE:FIRST
GRETA VAN FLEET
PINKPANTHERESS
AJR
新しい学校のリーダーズ
ATEEZ
Creepy Nuts
HENRY MOODIE
羊文学
HOOBASTANK
INI
IVE
JO1
LOVEJOY
OLIVIA DEAN
水曜日のカンパネラ
TYLA
YVES TUMOR
ZEROBASEONE
ほか
▼8月18日（日）
MANESKIN（ヘッドライナー）
LIL YACHTY
ONEREPUBLIC
PHOENIX
UNDERWORLD
Vaundy
BELLE & SEBASTIAN
BLEACHERS
BRIGHT
Chilli Beans.
平井 大 ★（※）
imase
JON BATISTE
LAUFEY
LAUREN SPENCER SMITH
MADISON BEER
NCT DREAM
NOA
NOTHING BUT THIEVES
RIIZE ★
STEPHEN SANCHEZ
SUPER BEAVER
ほか
※諸般の事情により平井大の出演日が8月17日は東京、18日は大阪に変更