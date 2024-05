恒例の夏フェス『SUMMER SONIC 2024』(8月17・18日、千葉・ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ/大阪・万博記念公園)の出演アーティスト第5弾が発表された。9月に日本デビューすることが発表されたばかりのK-POP7人組ボーイズグループ・RIIZE(ライズ)の初出演が決定。8月17日に東京(千葉、以下同)、18日に大阪の両日に登場する。8月17日の東京会場には新たに、PUNPEE、Tempalay、FIJI BLUE、ミイナ・オカベ、LANA、adieu(上白石萌歌のクリエイティブプロジェクト)、Ayumu Imazuがラインナップされた。adieuは自身初のフェス出演となる。

8月18日の東京会場追加出演者は、BLUE ENCOUNT、STUTS、never young beach、Paledusk、CVLTEの5組。また、平井大の出演日が「諸般の事情」により、8月17日は東京、18日は大阪に変更となったことが発表された。なお、朝の入場待機列の緩和のため、東京会場のみ開場時間とともにステージエリアへ入場できる整理番号付きの「サマソニ朝イチ整理券」を7月頃から枚数限定で販売する。ステージ割りは近日発表予定。■『SUMMER SONIC TOKYO』 ★=第5弾発表会場:千葉・ZOZOマリンスタジアム & 幕張メッセ▼8月17日(土)MANESKIN(ヘッドライナー)GLAY星野源LIL YACHTYMAJOR LAZERONEREPUBLICadieu ★AKMUAyumu Imazu ★BAND-MAIDBELLE & SEBASTIANBLEACHERSBRIGHTChilli Beans.FIJI BLUE ★平井 大 ★(※)imaseJON BATISTELANA ★LAUFEYLAUREN SPENCER SMITHLEE YOUNGJIMADISON BEERミイナ・オカベ ★NCT DREAMNOANOTHING BUT THIEVESPUNPEE ★RIIZE ★STEPHEN SANCHEZSUPER BEAVERTempalay ★ほか▼8月18日(日)BRING ME THE HORIZON(ヘッドライナー)CHRISTINA AGUILERAAURORABE:FIRSTGRETA VAN FLEETPINKPANTHERESSAJR新しい学校のリーダーズATEEZBABYMONSTERBLUE ENCOUNT ★BOYNEXTDOORちゃんみなCreepy NutsCVLTE ★HENRY MOODIE羊文学HOOBASTANKINIIVEJO1LOVEJOYnever young beach ★NulbarichOLIVIA DEANPaledusk ★STUTS ★水曜日のカンパネラTYLAYVES TUMORZEROBASEONEほか■『SUMMER SONIC OSAKA』会場:大阪・万博記念公園▼8月17日(土)BRING ME THE HORIZON(ヘッドライナー)CHRISTINA AGUILERAAURORABE:FIRSTGRETA VAN FLEETPINKPANTHERESSAJR新しい学校のリーダーズATEEZCreepy NutsHENRY MOODIE羊文学HOOBASTANKINIIVEJO1LOVEJOYOLIVIA DEAN水曜日のカンパネラTYLAYVES TUMORZEROBASEONEほか▼8月18日(日)MANESKIN(ヘッドライナー)LIL YACHTYONEREPUBLICPHOENIXUNDERWORLDVaundyBELLE & SEBASTIANBLEACHERSBRIGHTChilli Beans.平井 大 ★(※)imaseJON BATISTELAUFEYLAUREN SPENCER SMITHMADISON BEERNCT DREAMNOANOTHING BUT THIEVESRIIZE ★STEPHEN SANCHEZSUPER BEAVERほか※諸般の事情により平井大の出演日が8月17日は東京、18日は大阪に変更