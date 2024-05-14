ONE PACT＆TOZ、6月に幕張メッセで開催の「Yogibo BOOM TOKYO 2024」に出演決定！
この度、第三弾の追加出演者が決定した。ライブステージに、日本とアメリカの2拠点でソロアーティストとして活躍する岩橋玄樹、グループ結成5周年、そして第2章を開始とともに1年ぶりの新曲をリリースする7ORDER、サバイバルオーディション番組「BOYS PLANET」に参加していたメンバーを中心に構成されたONE PACT、同じく「BOYS PLANET」に参加した日本人メンバー4人で構成されるグループTOZが出演する。当日はONE PACTとTOZ、「BOYS PLANET」参加メンバーたちの再会の舞台となる。出演者は今後も公開予定なので注目だ。
■イベント概要
「Yogibo BOOM TOKYO 2024」
日時：2024年6月1日（土）、2日（日）
開場：15:00 / 開演：16:00 / 終演：21:00
会場：幕張メッセイベントホール（千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1）
司会：粗品（霜降り明星）
出演者：
〇6月1日（土）
【アーティスト】ano、ジェニーハイ、Da-iCE、TOZ、Billlie、有華、ONE PACT
【モデル】雨宮翔（GENIC）、石川悠人、宇井優良梨（GENIC）、大西陽羽、金谷鞠杏（GENIC）、兼清萌々香、金子みゆ、Kirari、Jona、Taki、田中芽衣、千葉惠里、土屋怜菜、徳本夏恵、西村歩乃果、古田愛理、水野舞菜、向井地美音
〇6月2日（日）
【アーティスト】岩田剛典、岩橋玄樹、Omoinotake、SIRUP、7ORDER、FIVE NEW OLD
【モデル】石川悠人、おさき、大西陽羽、兼清萌々香、川口葵、Kirari、せいせい、高梨優佳、高橋心、Taki、田中芽衣、土屋怜菜、徳本夏恵、南雲奨馬、西村歩乃果、ハンチ、古田愛理、みとゆな、ロジャース歌乃
※50音順
主催：株式会社blowout
協賛：株式会社Yogibo、株式会社クラフティ
内容：出演アーテイストによる音楽ライブ・モデルによるファッションステージなど
【チケット情報】
〇販売期間
抽選販売：2024年5月15日（水）0:00〜16日（木）23:59
一般発売：5月18日（土）12:00〜
〇料金
一般：12,000円（税込）
VIPチケット（前方確約）：20,000円（税込）
チケットぴあ
■関連リンク
「Yogibo BOOM TOKYO 2024」公式サイト