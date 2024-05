ジョン・ボン・ジョヴィによると、ボン・ジョヴィの代表曲の1つ「Livin’ On A Player」(1986年)は、作った当初、ザ・クラッシュの楽曲「London Calling」(1979年)のようだったという。ジョンは、『Ultimate Classic Rock』のインタビューでこう語っている。「僕らがあれを作っているとき、ベースラインはなかった。単調なギターに狙いを定めていたから、ほぼ“London Calling”みたいだったよ」

Bon Jovi's 'Livin' on a Prayer' Originally Sounded Like the Clash: https://t.co/Kp9x3BYYMZ - UltimateClassicRock (@UltClassicRock) May 13, 2024

「歌詞はできていて、コード構成もメロディもあった。でも、ベースラインはスタジオに入るまでなかったんだ。リハーサルするまでね」興味深いサウンドではあるが、ジョンはボン・ジョヴィには合わないと思ったそうだ。ベースのパートが構築され、ようやく、「Livin’ On A Player」に可能性を見出したという。「Livin’ On A Player」は、バンドのサード・アルバム『Slippery When Wet』からセカンド・シングルとしてリリースされ、リード・シングル「You Give Love A Bad Name」に続き、彼ら2曲目の全米1位に輝いた。昨年初めには、ミュージック・ビデオのYouTubeでの再生回数が10億回を突破している。ボン・ジョヴィは、6月に通算16枚目のスタジオ・アルバム『Forever』を発表する。Ako Suzuki