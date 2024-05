小池克臣が推す「予約困難予備軍」の焼肉店はここだ！ 自由が丘駅から徒歩30秒の場所にある、極上の肉質を誇るディープな焼肉店

巷には「予約困難」な焼肉店がたくさん存在している。口コミやメディアへの掲載など、予約困難となる要因はさまざまだ。本連載では肉バカ・小池克臣さんに早めに押さえておくべき「予約困難予備軍」の焼肉店を焼き方のポイントとともに教えてもらう。

本連載のナビゲーター、肉バカの小池克臣さん

小池克臣が推す「予約困難予備軍」の焼肉店

教えてくれる人

小池克臣

横浜の魚屋の長男として生まれるも、家業を継がずに、外で、家で、肉を焼く日々を送る。焼肉を中心にステーキやすき焼きといった牛肉料理全般を愛し、ほぼ毎晩、牛三昧。その様子をInstagramやYouTubeで発信中。著書に『肉バカ。No Meat, No Life.を実践する男が語る和牛の至福』(集英社刊)。公式ブログ「No Meat, No Life.」。

自由が丘駅から徒歩30秒ほどの位置にある、ディープスポット

自由が丘らしい洒落た店の隙間に、突如現れる路地“よりみち横丁”。ひらがなで大きく書かれた「もぐら」の看板がエントランスへの目印だ。飲み屋が隣接する、予期せずdeepな雰囲気の小路をしばらく進むと店へと辿り着ける。店名通り、もぐらの寝床感が漂う

今回、小池さんが推す店は、閑静でオシャレなイメージの強い自由が丘エリア。駅から驚くほど近い高架下の路地奥に、目当てのホルモン・焼肉「もぐら」がある。自由が丘には異質な薄暗い小路に潜入する感じに、なんだかワクワク。自由が丘にこんな場所があるんだ!と感じずにはいられない、隠れ家的な店への期待値も上昇。

カウンター7席、4席×2卓の小さめの焼肉店。暗い穴倉のような店内には黒い椅子が並び、清潔感のある厨房が一望できる。店主・結城さんとの距離が近いのも、焼肉好きには堪らない

「確かな質と、こぢんまりしていて落ち着く」と小池さんが称賛する店は、創業40年を誇る芝浦・東京食肉市場内のホルモン問屋「神谷商店」直営のホルモン・焼肉店として、2014年開業。毎朝厳選した鮮度の良い一流のホルモンを中心とした、肉卸の直営店だからできるコスパ最強のハイレベル焼肉を目当てに通う、地元民や焼肉ラバーたちに支持されている名店だ。

小池さん

先代と父が友人関係というご縁もあり、昔、焼肉の好みが似た知人と伺い、モノも良くておいしかった記憶があったんです。数年ぶりに思い出して、つい最近「焼肉ここち」の木村さんと再訪したら舌にドンピシャ! もうびっくりでして、どハマリしてしまいました。正直派手さはないけれど、食べたら最高!というような実直な本物の味とクオリティで素晴らしい。こんなにも素材を上手に引き出せるのは、このサイズの店だからこそ真摯に向き合えているのかなと。いい意味で、変態的な仕込みがめちゃくちゃいいんです。

「仕込みが好き」と話す、店主の肉愛とは?

代表・結城里志さん

店主・結城さんは10代でオーナーと知り合い、横浜で焼肉店を任され修業した後に、独立。「神谷商店」から最高の肉を仕入れ、肉のフェイスを見て「今日はコレが来たか!」と、いかにおいしく調理するか、包丁をどう入れるか考えるのがとにかく好きだと語る、自他認める仕込み好き。仕込みには独自のルーティンや順番があり、毎日顔つきの違う肉に黙々と向き合い悩む、そのすべての工程や時間が楽しくてしょうがないらしい。

撮影時も、ずっと満面の笑みで肉を愛でる姿が印象的で、それを見るこちらも思わず笑みが伝染する。

小池さん

一切臭みのない上質なホルモンを仕入れており、鮮度も間違いはない。でも問屋の直営店だからといって、必ずしも安くておいしい店とは限らない。でもこちらは別格。結城さんのある種変態的な(笑)愛情溢れる丁寧な仕込みによって、素材の良い肉をさらに最高の状態に持っていくその努力は凄い。仕込みの話を聞いているだけで、まだ食べる前でももうそれだけですでにおいしい! そんなことってなかなかなくて、テンションが上がります。ホルモンの塩の塩梅が素晴らしいし、ツラミもテールも最高。近くに住んでいたらしょっちゅう通いたいくらいです。

小池さんおすすめの「オーダー必須」のメニューとは?

食感の良さに驚く「上黒タン」

「上黒タン」1,848円

まずオーダーすべきは、あっさりと食したい「上黒タン」。サクサクの噛み応えと柔らかさ、肉本来の甘みを味わえるタンは、スジも少し付いている1枚で上手く成り立っている部位を使用。普通の人が、わ!となるような厚切りの根元や端の芯だけの部位ではないものの、プロから見たらカットの技術の高さがわかるのだとか。

センターに置いて、“よく焼き”になってしまうともったいない上タン。注意を払いながら、絶妙な加減を調整する火入れを目指して

小池さん

王道の上黒タンは唸るうまさ。食感も驚くほど良くて、噛むほどにタンそのものの味がしっかり出てくる。僕はあえてレモンなしで楽しみたい派。素材の味を引き出すセンスが本当に素晴らしくて、さりげなく感じるほどのギリギリの味付けで繊細。仕込みの良さを、特にこのタンで感じられました。フフフと思わず笑っちゃうほどおいしいです。

スジにうまみが詰まった「ツラミ」

「ツラミ」968円

小池さんが「何皿でも食べられる」と豪語しオーダーするのは、牛の頬である「ツラミ」。そのままだと硬い部位に包丁入れを施しており、薄すぎず厚すぎない、丁寧な仕込み技が光る。

センターで火入れし、肉が縮み始めたらひっくり返す。サッと炙る感覚で

小池さん

このツラミはスジが真っ白で凄い! 見ているだけでキレイ! このスジまわりがおいしいんですよ。本当にモノがいいし包丁入れが美しく、実にいい仕事をしている。派手さはないけれど、塩気もバランスが考えられていて、地味だけどうまい!みたいな部位で、好きだな〜。

超希少部位「牛ぼんじり」

「牛ぼんじり」968円

肉通の小池さんでも遭遇しないというかなりレアな「牛ぼんじり」。1人前約80g(写真)で牛1〜2頭分という、なかなか市場に流通しない希少性の高い部位。テールとは異なる尻尾の付け根の肉は、尻尾を支えよく動かすパーツゆえ硬すぎずほどよい噛み応えが味わえる。

遠火でややじっくり焼いていく

小池さん

僕ですらなかなか見かけないぼんじりに出会えて驚きました。頭数がないと手に入らないから知らない人も多いはず。センターでややじっくり裏表焼きますが、この肉の最大の良さは、食感! 嫌な硬さではなく噛み応えがあって、じわっと中から本物の肉汁が出てきて、和牛じゃないと出ない深い味わいが堪能できます。味が濃いんですよ。奥歯でしっかり噛んで欲しい肉のひとつです。

脂の甘みが絶妙な「ミノサンド」

「ミノサンド」968円

一瞬、これ何?感のある長い「ミノサンド」。小池さんも「大判サイズは珍しい」と語るほど、この大きいサイズ感はレア。第一の胃であるミノは、ぽってりとしたカットが主流だが、ほどよく薄く大きく仕上げる結城さんのカット技術が冴えわたる。

タレが絡んでいるので焦げないよう注意が必要。火力の強い端は焦げやすいのでセンターに置き、炎の真ん中で脂に火入れするように焼くのがポイント。じゅくじゅくしたら食べごろの合図だ

小池さん

こんな大判サイズのミノってほとんど見かけないから、それだけで興奮しますね。サクサクの食感と甘みのある脂が絶妙なバランスで、りんごベースのフルーティな生ダレがうまくまとめていて一体感がある。焼いている時に立ち昇るタレの香りだけでやられますね。この厚さならではの食感と絡んだタレと脂の甘さで、白米バウンドが止まりません!

オリジナルオーダーの「ライス」も注文必須!

「ライス大」418円

焼肉のうまさをさらにアシストするご飯にもこだわりあり。オーナーの同級生が新潟県村上市の米生産者で、個性的なタレ焼肉にも合うようにオリジナルオーダーした、新米、古米のブレンド「ゆきん子舞」を使用する。「基本ご飯屋さんだから、白米にも妥協できない。熱く何度も語って追求して生まれた自信作です」と、結城さん。

何度も「うーーーん」と唸り、目を静かに閉じて集中する小池さん。本当においしい時に言葉は不要

小池さん

やっぱり焼肉に合う米にこだわっているお店って信用できます。タレ焼肉を食べても、決して邪魔せずにしっかりと米の味も感じられる、その塩梅が本当に上手。肉も米もいくらでも進んでしまって困ります(笑)。

リレーの「アンカー」としての責任を全うする

肉への愛と探求心が深すぎるのが二人の共通項。最高の笑みにあふれる、リラックスした表情がすべてを物語る

肉の卸問屋直営の焼肉店は数あれど、必ずしも安くておいしいとは限らない昨今、こちらは本物の店だと太鼓判を押す小池さん。塩が続くと胃にも負担がかかり疲れるが、まったく疲れないのも称賛に値するという。肉を見つめ笑顔で楽しそうに仕込みに真摯に向き合う結城さんと、深く語り合うのも楽しい過ごし方。

「肉業者、米や野菜農家のみんながいないと成り立たない仕事で、おいしい最高の素材をどう自分が仕上げるか、リレーのアンカー。ーとして責任を持ってお客様に届けたい。最高の食材を毎日触っていたらそういう気持ちになる」と話す結城さんの言葉が小池さんに響き、その食材へのリスペクトや実直さに惚れ、また通ってしまう。

外観

自由が丘の秘境「もぐら」は「焼肉好きのわかる人と一緒に訪問して、おいしさをひもときながら語り合いたい店」と小池さんは推す。直営店ならではの素材の良さ、ハイクオリティの結城さんの仕込みの高さとセンスを理解しつつ、驚くほどのプライスを叶えている凄さを体感しに、予約困難になる前に訪れてみてほしい。

※価格は税込

<店舗情報>◆もぐら住所 : 東京都目黒区自由が丘1-31-10TEL : 03-3723-1138

文:濱口眞夕子(SEASTARS Inc.) 撮影:八木竜馬



