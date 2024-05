ディズニー公式動画配信サービス「Disney+(ディズニープラス)」では、2024年7月12日よりディズニーヴィランズの子どもたちが主人公のミュージカル映画シリーズの最新作『ディセンダント ライズ・オブ・レッド』の独占配信をスタート!

新たに登場するのはハートの女王とシンデレラの娘たち。

ティザービジュアル、予告編、キャラクターポスターとあわせて紹介していきます。

Disney+(ディズニープラス)『ディセンダント ライズ・オブ・レッド』

「ディセンダント」シリーズは、誰もが知るディズニーのヴィランたちの“子ども”が主人公のミュージカル映画。

かつて一大現象を巻き起こした「ハイスクール・ミュージカル」シリーズ(ディズニープラスで配信中)で知られる名匠ケニー・オルテガが、“もしディズニー・キャラクターに子孫がいて、10代だったら?”というアイデアに着想を得て製作したユニークな作品です。

『美女と野獣』のベルとビーストなどの善人が暮らすオラドン合衆国と、魔法のバリアで覆われヴィランズたちが閉じ込められたロスト島を舞台に、『眠れる森の美女』マレフィセントの娘・マル(ダヴ・キャメロン)や『白雪姫』イーヴィル・クイーンの娘・イヴィ(ソフィア・カーソン)などのヴィラン・キッズたちの葛藤や成長、友情・恋をポップなミュージカル音楽とともに描いている。

”ヴィランズの子は悪なのか?“悪名高きヴィランの子として育てられた子どもたちが、その生い立ちに悩みながらも、自分らしさを見つけていくというその物語は、斬新でありながら誰もが共感できる普遍性を併せ持ち、2015年に1作目が放送されるや世界中で大ヒットを記録。

放送当時、全世界では3,200万人が視聴、初放送と同日に全米で発売されたサウンドトラックは、iTunesのサウンドトラックチャートで第1位を獲得、全アルバムチャートでも第2位を記録する大ヒット作となりました。

その反響を受け2017年と2019年には続編が製作され、第3作目ではロスト島とオラドン合衆国の人々が手を取りあい、ヴィランと善人が共存する道を示すまでに成長したヴィラン・キッズたち。

その感動のフィナーレから5年、この度シリーズ第4弾として『ディセンダント ライズ・オブ・レッド』の配信が決定!

波乱の始まりを感じさせる予告編

注目のティザー映像では、レッドとクロエの衝撃的な出会いが描かれます。

真夜中、オラドン高校に忍び込んだレッドは、その名前にふさわしい真っ赤なスプレーで壁中を染め上げていくという、まるで1作目を彷彿とさせる演出に。

そこへやってきたクロエに、自分が「新しいルームメイト」であることを明かします。

終盤でレッドがスプレーでハートに囲った肖像画では、これまでの「ディセンダント」シリーズの主人公マルとそのパートナーのベンが登場している点にも注目です。

個性豊かな主要キャラクター10名のキャラクターポスター(キャラポス)

ティザービジュアル・予告編に併せて、主人公のレッド、クロエをはじめとした個性豊かな10名のキャラポスも同時解禁!

それぞれのキャラクターイメージカラーを背景に、ディズニー・キャラクターらしい個性豊かな表情を見せています。

『ディセンダントライズ・オブ・レッド』の主人公は、『ふしぎの国のアリス』ハートの女王の娘で破天荒なレッドと、

『シンデレラ』の娘で完璧主義者のクロエ(マリア・ベイカー)。

ハートの女王には、イギリスの人気歌手リタ・オラ。

シンデレラ役には歌手のブランディが起用されています。

ブランディは、1997年に制作された映画「ロジャース&ハマースタイン:シンデレラ」でもシンデレラを演じています。

またアースラの妹・ウリアナ(ダラ・レネー)の登場にも注目。

『ディセンダント ライズ・オブ・レッド』では、ハートの女王がオラドン合衆国に対してクーデターを起こします。

それに巻き込まれたレッドとクロエの2人は、協力して時をさかのぼり、運命を変えるために奔走することに。

まるっきり正反対の2人は、力を合わせてこのピンチにどう立ち向かうのか――。

若き日のハートの女王/ブリジット(ルビー・ローズ・ターナー)、

若き日のシンデレラ/エラ(モーガン・ダドリー)にも出会うことに。

新登場するキャラクターたちに期待が高まります!

「ディセンダント」の伝統を受け継ぎ、新たに始まる物語。あの重要キャラクターが続投!

待望の4作目は、かつてロスト島にその悪名を轟かせ、マレフィセントの娘・マルと敵対していた『リトル・マーメイド』アースラの娘・ウーマ(チャイナ・アン・マクレーン)が登場。

時は流れ、今やオラドン高校の新校長となったウーマ。

彼女が呼び寄せたのは、『ふしぎの国のアリス』ハートの女王の娘・レッド(カイリー・キャントラル)。

ハートの女王と言えば、映画『ふしぎの国のアリス』では怒りっぽく、気に入らないことがあるとすぐに「首をはねろ!」という怖いヴィラン。

その娘を呼び寄せ、ウーマはオラドン高校で一体何を仕掛けようとしているのか?

新曲やあの名作のカバーも!振り付けは『グレイテスト・ショーマン』を手掛けた人物

「ディセンダント」シリーズの醍醐味の一つでもある心躍る楽曲の数々は今作でも健在!

7曲もの新曲に加え、名作アニメーション『シンデレラ』の「ソー・ディス・イズ・ラブ(邦題:これが恋かしら)」のカバーも登場。

魅力的な音楽とキャラクターたちの歌に再び魅了されること間違いなし。

また、ダンスも見どころ。

振り付けには『グレイテスト・ショーマン』のアシュレイ・ウォーレンを起用するなど、『ディセンダント ライズ・オブ・レッド』も迫力あるダンス・ナンバーが期待できそうです。

『ディセンダントライズ・オブ・レッド』ストーリー

オラドン高校の新校長となったウーマは、暴君として知られる恐ろしきヴィラン“ハートの女王”の娘・レッドを学校に迎えようと招待状を送る。

ハートの女王はオラドン高校、そして特にシンデレラに対して積年の恨みがあり、娘がオラドン高校に通うことになったことをきっかけに、復讐を果たそうとクーデターを起こす。

そんな最中、レッドはシンデレラの娘クロエと共に過去にタイムスリップしてしまう。

2人は協力して、過去の世界のまだ若きハートの女王を、悪の道に引きずり込むきっかけとなるトラウマ的な出来事を防ごうと奮闘する。

『ディセンダントライズ・オブ・レッド』作品情報

タイトル:『ディセンダント ライズ・オブ・レッド』(原題:『Descendants: The Rise of Red』)

出演:カイリー・キャントラル、マリア・ベイカー、ブランディ、リタ・オラ、ダラ・レネー、ルビー・ローズ・ターナー、モーガン・ダドリー、ジョシュア・コリー、ペダー・リンデル、グレ イス・ナルドゥッチ、ジェレミー・スウィフト、パオロ・モンタルバン、レオナルド・ナム、チャイナ・アン・マクレーン、メラニー・パクソンほか

監督:ジェニファー・ファン

エグゼクティヴ・プロデューサー:スザンヌ・トッド/ゲイリー・マーシュ

脚本:ダン・フレイ/ラッセル・ソマー

撮影監督:デクラン・クイン

振付:アシュレイ・ウォーレン(『グレイテスト・ショーマン』)

音楽:トーリン・ボローデール(『Searching』)

ディズニーヴィランズの子どもたちが主人公のミュージカル映画シリーズの最新作!

『ディセンダント ライズ・オブ・レッド』は、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+(ディズニープラス)」で2024年7月12日より独占配信スタートです。

© 2024 Disney and its related entities

© 2024 Disney and its related entities

