【ダンダダン:第152話「ターボババアVSアンブレボーイ」】5月14日 公開

集英社は、コミック配信サイト「少年ジャンプ+」にてマンガ「ダンダダン」の第152話を5月14日に公開した。

第152話「ターボババアVSアンブレボーイ」では、玉を取り戻しターボババアの力を得たオカルンがアンブレボーイと激闘を繰り広げる。

なお次回更新は5月21日を予定している。

(C) SHUEISHA Inc. All rights reserved.