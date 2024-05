◆キム・ギュビン、体調不良でイベント途中退場

【モデルプレス=2024/05/14】グローバルボーイズグループデビュープロジェクト「BOYS PLANET」からデビューしたZEROBASEONE(ZB1 読み:ゼロベースワン/略称:ゼベワン)の所属事務所ウェイクワンが13日、Mnet Plus公式サイトにてキム・ギュビンの体調について発表した。ZEROBASEONEは同日、3rd Mini Album「You had me at HELLO」の発売を記念したFAN SHOWCASEを実施。公演中にギュビンが体調不良でイベントを途中退場していた。

公式サイトでは「久しぶりのカムバックでファンに会うためにキム・ギュビン本人の公演進行意志が確固だったが、当社はアーティストの健康回復が最優先だと考え公演進行が難しいと判断しました。そこでアーティストとの慎重な相談の末、本日FANSHOWCASE舞台の中断を決定しました」とギュビンについて説明。「現在、キム・ギュビンは病院に移動した後、治療を行い、休息を取っています。これにより、驚いたファンの皆様にお詫び申し上げます」と現状を伝えた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】