Kroiが6月19日にリリースするアルバム『Unspoiled』から、新曲「Amber」が「ダイドーブレンド」新TVCMに起用されることが決定。5月29日に、同楽曲をアルバムから先行配信することを発表した。「Amber」は「ダイドーブレンド」のブランドメッセージである「好きに、まっすぐ。」から着想を受け、書き下ろされた楽曲。TVCMは本日5月14日から放送がスタート、Kroiも出演している。ダイドーブレンド公式Xアカウントでは、メイキング動画も順次公開される予定だ。

3rd Album『Unspoiled』



発売日:6月19日HPリンク: https://kroi.net/unspoiled/予約リンク:https://lnk.to/Unspoiled_ALCD+LIVE Blu-ray「Kroi Live at 日本武道館」/ PCCA-6293 / 税込6,050円CD+LIVE DVD「Kroi Live at 日本武道館」 / PCCA-6294 / 税込6,050円CD Only / PCCA-6295 / 税込3,080円[収録曲]1. Stellar2. Psychokinesis3. Sundown (Interlude)4. Green Flash5. Signal6. GAS7. Hyper(TVアニメ「アンダーニンジャ」オープニングテーマ)8. Amber(「ダイドーブレンド」ブランドCMソング)※5月29日先行配信スタート9. PULSE10. Sesame(TVアニメ「ぶっちぎり?!」オープニングテーマ)11. Water Carrier(スターオリジナルシリーズ『SAND LAND: THE SERIES』オープニングテーマ)12. papaya13. 風来14. 明滅[LIVE DVD/Blu-ray収録曲]01. Fire Brain02. Drippin' Desert03. shift command04. 夜明け05. Mr. Foundation06. Sesame07. Monster Play08. Page09. Hyper10. 侵攻11. Astral Sonar12. Never Ending Story13. risk14. 帰路15. Pixie16. Network17. selva18. HORN19. WATAGUMO20. Shincha21. Juden22. Balmy Life23. Polyester[LIVE DVD/Blu-ray特典映像]Behind the Scenes of “Kroi Live at 日本武道館”・早期予約特典(各店舗オリジナル特典も付与)「Kroi Live at 日本武道館」Live CD予約期間:4月27日(土)〜2024年5月21日(火)※CDショップは閉店時まで、ECショップは17:59迄となります。