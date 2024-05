【次世代電動ガン「MP5 A5」】5月9日 再販価格:65,780円

東京マルイは、次世代電動ガン「MP5 A5」を5月9日に再販した。価格は65,780円。

本商品は、同社の次世代電動ガン「MP5」シリーズの第1弾。FET(電子トリガー方式)を採用し、マイコンによってFET、FC、バッテリー、モーターを総合的に監視・制御する、安全性の高い「M-SYSTEM」を搭載している。

さらに、3バーストの再現やトリガーレスポンスの向上、「MS•Li-Poバッテリー」への対応、マガジンが空になると発射作動がストップするオートストップシステムと、ボルトハンドルを引いてオートストップを解除するボルトリリース機構も備えている。

次世代電動ガン「MP5 A5」

全長:500mm/660mm(ストック伸長時) 銃身長:229mm 重量:3,100g(空マガジン、バッテリー含む) 弾丸:6mm BB(0.2~0.28g) 動力源:8.4Vニッケル水素1300mAhミニSバッテリー(※1)/ MS•Li-Poバッテリー[スタンダードタイプ](※2) 装弾数:72発

