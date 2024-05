カフェ&ギフトショップ「Disney HARVEST MARKET(ディズニー・ハーベスト・マーケット) By CAFE COMPANY」では、2024年5月28日(火)より、ヘルシー・テイメントな夏限定メニューの販売をスタート!

「はじける夏の果実!季節限定アフターヌーンティーセット」と、ドリンクメニュー「陽気なバリスタ自慢のオレンジカフェモカ <Goofy>」「マンゴー&ヨーグルトの甘酒フロート <Minnie>」の全3品が期間限定で提供されます。

ディズニー・ハーベスト・マーケット By カフェ・カンパニー「季節限定アフターヌーンティーセット」

販売期間:2024年5月28日(火)〜8月下旬 ※期間限定/終了日未定

販売店舗:Disney HARVEST MARKET By CAFE COMPANY 渋谷ヒカリエ店・横浜赤レンガ倉庫店

カフェ&ギフトショップ「Disney HARVEST MARKET(ディズニー・ハーベスト・マーケット) By CAFE COMPANY」では、2024年5月28日(火)より夏限定メニューの販売を開始。

「はじける夏の果実!季節限定アフターヌーンティーセット」など、全3品の期間限定メニューが提供されます。

「はじける夏の果実!季節限定アフターヌーンティーセット」は、”トロピカル&ハワイアン”をイメージした、目にも鮮やかなフルーツや夏野菜をたっぷり使用したヘルシーで華やかな一品です。

また、夏にぴったりの「陽気なバリスタ自慢のオレンジカフェモカ <Goofy>」「マンゴー&ヨーグルトの甘酒フロート <Minnie>」の2種類のスペシャルドリンクも用意されています。

はじける夏の果実!季節限定アフターヌーンティーセット ドリンク付

価格:1名 3,850円(税込)

メニュー内容:

フルーツパーラープレート:カラフルフレッシュフルーツの盛り合わせ、マンゴー& オレンジゼリーw/ スタチュー風レアチーズ、フルーツサンドオートミール入りパンケーキプレート:トロピカルココナッツパンケーキプレート 〜Donald Style〜ハーベストミールプレート:ガーリック& 青しそシュリンプ、ロコモコ風しいたけバーグのオープンサンド、カラフルピクルス、とうもろこしとズッキーニのスパイシーミニグラタンセットドリンク:ハーべストブレンドコーヒー、ハーベストブレンドティー、ボタニカルティー(グリーンヒーリング/ピンクビューティー/リラックス)上記のドリンクから1人1種類ずつ選べます。+550円(税込)で「陽気なバリスタ自慢のオレンジカフェモカ<Goofy>」または「マンゴー&ヨーグルトの甘酒フロート<Minnie>」に変更可能です

”トロピカル&ハワイアン”をイメージした、目にも鮮やかなフルーツや夏野菜をいただけるアフタヌーンティーセット。

真っ白なスタチュー風のレアチーズをトッピングしたマンゴー&オレンジのゼリー、「ドナルドダック」の足型パインをあしらったトロピカルフルーツ&ココナッツのオートミール入りパンケーキ、

キウイ&ブルーベリーと特製クリームをほのかな甘味のかぼちゃパンで挟んだサマーフルーツサンド、

「ミッキーマウス」型のチーズを乗せたロコモコ風しいたけバーグのオープンサンド、青紫蘇が爽やかなガーリックシュリンプや「ミッキーマウス」の手型ピクルス、とうもろこしとズッキーニのスパイシーミニグラタンなど、様々なメニューを一度に楽しめるティーセットです。

※2名から注文できます

※メニュー内容・価格等は変更となる可能性があります

陽気なバリスタ自慢のオレンジカフェモカ <Goofy>キャラクターコースター付き

価格:1,210円(税込)

オレンジ、緑(ミント)、黒でグーフィーカラーを表現したオレンジカフェモカです。

コーヒーゼリーの入ったカフェモカに、爽やかなオレンジの香りが加えられています。

マンゴー&ヨーグルトの甘酒フロート <Minnie>キャラクターチャーム付き

価格:1,320円(税込)

マンゴーラッシー風ドリンクにフローズン「甘酒」をトッピングしたフロートドリンク。

「ミニーマウス」のお花をイメージしたエディブルフラワーとフリーズドライストロベリーをあしらった、華やかな見た目の一杯です。

キャラクターコースター&キャラクターチャーム

夏限定のスペシャルドリンク2種には、それぞれキャラクターコースターとキャラクターチャームが付属。

「陽気なバリスタ自慢のオレンジカフェモカ <Goofy>」を注文すると「グーフィー」のコースターが、

「マンゴー&ヨーグルトの甘酒フロート <Minnie>」を注文すると「ミニーマウス」のチャームがもらえます☆

はじける夏の野菜と果物を楽しむ、夏限定のアフタヌーンティーやドリンクメニュー全3品が登場。

ディズニー・ハーベスト・マーケット By カフェ・カンパニーの夏限定メニューは、2024年5月28日(火)より提供開始です☆

© Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 鮮やかなフルーツと夏野菜たっぷりのアフターヌーンティー&スペシャルドリンク!ディズニー・ハーベスト・マーケット By カフェ・カンパニー「季節限定メニュー」 appeared first on Dtimes.