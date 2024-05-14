プロ野球、巨人と阪神のOBにより行われるイベント「伝統の一戦〜レジェンズOB対決〜」の出場選手が13日、発表されました。

このイベントは7月15日に東京ドームで行われる巨人対阪神の試合後に開催されます。プロ野球90周年の節目を記念し、球団創設90周年を迎える巨人と、ともにプロ野球の歴史を刻んできた阪神のOB選手による試合となります。

監督は、巨人が中畑清さん(兼内野手)、阪神が川藤幸三さん(兼外野手)と、それぞれの球団のOB会長が務めます。また巨人の内野手には、原辰徳前監督も名を連ねるなど、豪華レジェンドが揃い踏みとなりました。

発表された選手は以下の通り。

【巨人OB】

投手:堀内恒夫、江川卓、角盈男、定岡正二、鹿取義隆、川口和久、槙原寛己、宮本和知、斎藤雅樹、上原浩治、高橋尚成、岡島秀樹

捕手:吉田孝司、阿野鉱二、村田真一、西山秀二、佐藤弘祐

内野手:河埜和正、篠塚和典、原辰徳、岡崎郁、福王昭仁、江藤智、元木大介、仁志敏久 、小笠原道大、片岡保幸

外野手:末次利光、柴田勲、高田繁、クロマティ、吉村禎章、緒方耕一、清水隆行、ラミレス、高橋由伸、松本哲也

【阪神OB】

投手:小山正明、上田二朗、江本孟紀、江夏豊、星野伸之、藪恵壹、川尻哲郎、能見篤史、井川慶、藤川球児、岩田稔

捕手:田淵幸一、矢野燿大、狩野恵輔、今成亮太

内野手:藤田平、掛布雅之、久慈照嘉、上坂太一郎、的場寛一、鳥谷敬、西岡剛

外野手:真弓明信、田尾安志、亀山努、桧山進次郎、福留孝介、濱中治、糸井嘉男、柴田講平、俊介