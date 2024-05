3月に日本デビューした多国籍9人組グローバルボーイズグループ「ZEROBASEONE」(ゼロベースワン)が13日、韓国3rdミニアルバム『You had me at HELLO』をリリースし、タイトル曲「Feel the POP」のミュージックビデオ(MV)が公開された。タイトル曲のMVは、広大な都市、砂漠化したオフィス、ウェスタンポップなどさまざまな空間を背景に、心配や悩みなどを抱えて現代を生きる人たちにストレスを吹き飛ばしてもらおう、ZEROBASEONEの“清涼エナジー”が込められている。

メンバーはスーツ風の衣装やウエスタン調の衣装などを身にまとい、シーンごとに違った魅力を発揮。「不安は POP POP」の歌詞にあるように、ZEROBASEONEと一緒なら全てのストレスが吹き飛ぶような演出や目を引く映像美が展開される。今月17日には同曲の日本語バージョン「Feel the POP(Japanese ver.)」を配信リリース。8月17・18日には『SUMMER SONIC 2024』(17日=大阪・万博記念公園、18日=千葉・ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ)に出演することも決まっている。