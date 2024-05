東京マリオットホテルのホテル1階レストラン「Lounge&Dining G(ラウンジアンドダイニングジー)」に、みずみずしい旬の桃を贅沢に使用した「Peachy PEACH Afternoon Tea」が登場。

2024年7月1日(月)〜8月31日(土)の期間、夏を代表するフルーツの桃をふんだんに使ったスイーツ・セイボリーがテーブルを彩ります。

月ごとで提供される桃の種類が変わり、フレッシュでジューシーな桃の魅力を堪能できるアフタヌーンティーです!

東京マリオットホテル「Peachy PEACH Afternoon Tea」

期間:2024年7月1日(月)〜8月31日(土)

時間:13:00〜、15:30〜

料金:1人 7,500円(税・サービス料込)

場所:ホテル1階レストラン「Lounge&Dining G(ラウンジアンドダイニングジー)」

予約・問い合わせ:東京マリオットホテル Lounge&Dining G(TEL 03-5488-3929)

※2名より2日前までの事前予約制

※記載の提供内容は変更になる場合があります

東京マリオットホテルでは、2024年7月1日〜8月31日までの期間、みずみずしい旬の桃を贅沢に使用した「Peachy PEACH Afternoon Tea(ピーチィ ピーチ アフタヌーンティー)」を発売。

都会の中でも自然豊かな御殿山で、四季の移ろいを感じながら味わえる、東京マリオットホテルのアフタヌーンティー。

7月〜8月は、きらめく太陽がまぶしい夏を代表するフルーツの”桃”をふんだんに使用した、ピンクがキーカラーのスイーツとセイボリーがテーブルを彩ります。

ショートケーキやタルトなどのメニューには、パティシエが厳選し、市場に出回ることが少なく希少価値の高い桃として多くのファンを持つ山梨県の「マルトウ農園」の桃を使用。

また、7月は柔らかくとろけるような食感の果肉が特長の“白鳳”系、8月は締まった果肉と強い甘みが特長の“白桃”系の桃をセレクト。

異なる品種の桃を旬の状態で贅沢に味わってほしいというパティシエのこだわりが詰まっています。

ほかにも桃のフォルムが目を惹くフロマージュムースや、桃のチーズクリームを香り高いアールグレイのサブレで挟んだ一品など、桃尽くしのスイーツ8品がラインアップ。

セイボリーは、スパイス香る蟹のパスタやピンク色がかわいらしいスープなど4品が用意されています。

太陽が燦燦ときらめく御殿山の地で、桃の魅力がたっぷり詰まったメニューを味わい、夏のひとときを楽しめるアフタヌーンティーです!

Peachy PEACH Afternoon Tea メニュー内容

上段:山梨県産桃とクレームブリュレのレイヤードパフェ、山梨県産桃を閉じ込めたピーチフロマージュムース、山梨県産桃のショートケーキ、桃のボンボンショコラ

下段:山梨県産桃のタルト、アールグレイと桃のチーズサブレサンド、山梨県産桃のコンポートとココナッツのブランマンジェ、ピーチスコーン ミルクティーコンフィチュール添え

軽食(セイボリー):蟹とリゾーニ スパイスの香り ピーチドレッシング、ヤングピーチとパールモッツァレラのサラダ 生ハム添え、ジャンボンブランとクリームチーズのスティックサンド、赤桃の冷製スープ ピンクソルトと共に

ドリンク:「TWG Tea」 ティーセレクション8種、コーヒーバリエーション5種

※銘柄変更・おかわり自由

「Peachy PEACH Afternoon Tea」は、夏のフルーツの代表格・桃を味わい尽くすアフタヌーンティー。

市場に出回ることが少なくい「マルトウ農園」の桃を使用し、7月と8月で桃の品種を変えることで、桃の異なる魅力を存分に楽しめます。

上段のスイーツは「山梨県産桃とクレームブリュレのレイヤードパフェ」「山梨県産桃を閉じ込めたピーチフロマージュムース」「山梨県産桃のショートケーキ」「桃のボンボンショコラ」の4点。

「山梨県産桃とクレームブリュレのレイヤードパフェ」は、桃のジュレ・スムージーを重ねたピンクの層が映えるミニパフェです。

トップにはクレームブリュレがあしらわれています。

「山梨県産桃を閉じ込めたピーチフロマージュムース」は、軽やかなフロマージュブランのムースで桃ピューレを包み込んだ、大きなフォルムが目を惹く一品です。

定番のショートケーキには、スポンジ・桃・ピンクのシャンティクリームを幾重にも重ねた層が美しい「山梨県産桃のショートケーキ」が登場。

「桃のボンボンショコラ」は、中に桃のガナッシュを詰めたかわいいハートのフォルムのチョコレートです。

下段のスイーツには「山梨県産桃のタルト」「アールグレイと桃のチーズサブレサンド」「山梨県産桃のコンポートとココナッツのブランマンジェ」「ピーチスコーン ミルクティーコンフィチュール添え」をラインナップ。

「山梨県産桃のタルト」は、噛むほどに果汁が溢れる桃のコンポートを贅沢に乗せたタルトです。

アールグレイの香りが広がる「アールグレイと桃のチーズサブレサンド」は、桃を練り込んだチーズクリームを挟み、桃と紅茶のマリアージュが楽しめます!

桃のコンポート・桃のジュレ・ココナッツ香るブランマンジェを重ねた「山梨県産桃のコンポートとココナッツのブランマンジェ」は、つるりとした食感が夏らしい一品です。

「ピーチスコーン ミルクティーコンフィチュール添え」には、卵不使用ながらしっとり食感を生み出すよう、原料の配合からこだわり抜いたスコーンにドライピーチを練り込んでいます。

じっくり煮詰めて仕上げた、風味豊かな自家製ミルクティーコンフィチュールとともにいただくのがおすすめです。

セイボリーにも桃を取り入れたお食事メニュー4品が登場。

「蟹とリゾーニ スパイスの香り ピーチドレッシング」は、スパイシーな粒状パスタに蟹を合わせ、ほんのり桃が香るドレッシングで仕上げています。

「ヤングピーチとパールモッツァレラのサラダ 生ハム添え」は、甘酸っぱい若桃に、塩味の効いたパール状のモッツァレラチーズと生ハムを合わせた一品。

赤桃でピンク色に染めたクリームチーズとハムを使った「ジャンボンブランとクリームチーズのスティックサンド」は、シンプルなサンドウィッチです。

赤桃のほんのりとした甘みに、ピンクソルトでアクセントを効かせた「赤桃の冷製スープ ピンクソルトと共に」もあり、様々な料理で桃の味を堪能できます!

夏のきらめく陽光がさすアトリウム空間で、桃色のファンタジーにひたれる至福のアフタヌーンティー。

2024年7月1日〜8月31日の期間で提供される、東京マリオットホテル「Peachy PEACH Afternoon Tea」の紹介でした☆

