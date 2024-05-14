鳴沙山・月牙泉に大勢の観光客 中国甘粛省敦煌市

11日、鳴沙山・月牙泉風景区を訪れた観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

【新華社敦煌5月14日】初夏を迎えた中国甘粛省敦煌市は、砂漠でシルクロードの風情を味わう観光客でにぎわっている。同市文化・観光部門によると、1月1日〜5月10日に莫高窟（ばっこうくつ）や鳴沙山・月牙泉など六大風景区を訪れた観光客は延べ113万790人で、前年同期に比べ32.9％増加した。

鳴沙山・月牙泉に大勢の観光客 中国甘粛省敦煌市

11日、鳴沙山・月牙泉風景区。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

鳴沙山・月牙泉に大勢の観光客 中国甘粛省敦煌市

11日、鳴沙山・月牙泉風景区を訪れた観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

鳴沙山・月牙泉に大勢の観光客 中国甘粛省敦煌市

11日、鳴沙山・月牙泉風景区。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

鳴沙山・月牙泉に大勢の観光客 中国甘粛省敦煌市

11日、鳴沙山・月牙泉風景区を訪れた観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

鳴沙山・月牙泉に大勢の観光客 中国甘粛省敦煌市

11日、鳴沙山・月牙泉風景区を訪れた観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

鳴沙山・月牙泉に大勢の観光客 中国甘粛省敦煌市

11日、鳴沙山・月牙泉風景区を訪れた観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

鳴沙山・月牙泉に大勢の観光客 中国甘粛省敦煌市

11日、鳴沙山・月牙泉風景区を訪れた観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

鳴沙山・月牙泉に大勢の観光客 中国甘粛省敦煌市

11日、鳴沙山・月牙泉風景区。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

鳴沙山・月牙泉に大勢の観光客 中国甘粛省敦煌市

11日、鳴沙山・月牙泉風景区。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）