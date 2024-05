【「トニカクカワイイ」:第270話「理解は遠く」】5月14日 公開

小学館は、同社のマンガWebサイト「サンデーうぇぶり」にて、マンガ「トニカクカワイイ」の第270話を公開した。

第270話「理解は遠く」では、数十年前になかったテクノロジーに理解が追い付かない司が描かれている。

(C) Shogakukan Inc. All rights reserved.