5月14日 公開

集英社は5月14日、マンガ「姫様“拷問”の時間です 拷問230」を少年ジャンプ+にて公開した。

姫さまにハンバーガーを食べさせるトーチャー・トルチュール。これは”拷問”ではないというが……?

