「Golden Wave」10月12日、13日に東京で2days開催決定

世界を代表するK-POPアーティストが多数出演する「Golden Wave in Tokyo」が2024年10月12日(土)と13日(日)東京で開催される。「Golden Wave in Tokyo」は、世界を代表するトップアーティストが出演し、グローバルなファンが一緒に参加して楽しめるコンサート。2024年4月13日には、台湾の高雄ナショナルスタジアムで4万人規模の「GOLDEN WAVE in TAIWAN」を開催し、大好評を博した。

「Golden Wave」はK-POP芸能専門スタジオであり、「ゴールデンディスクアワード」と「百想芸術大賞」の主管社であるStudio JAMMが主催する。出演アーティストや開催情報は追って公開される。

■イベント概要

「Golden Wave in Tokyo」

開催日:2024年10月12日(土)・13日(日)

開催場所:東京(詳細場所は後日発表)

主催者:Studio JAMM