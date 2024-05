Apple初のヘッドセット型空間コンピューティングデバイス「 Apple Vision Pro 」が2024年2月2日にアメリカで発売されましたが、日本を含めたアメリカ以外の国でもついに一般販売を始める準備が進められていると、アメリカ経済紙のBloombergが報じています。Apple Set to Sell Vision Pro Headset Internationally for First Time - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-13/apple-set-to-sell-vision-pro-headset-internationally-for-first-timeApple is almost ready to sell the Vision Pro outside the US - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/5/13/24155552/apple-vision-pro-headset-rumors-global-launchAppleの内部事情に詳しいBloombergのマーク・ガーマン記者によると、Apple Vision Proを店頭でデモンストレーションする方法の講習会が2024年5月上旬からApple本社で開かれており、アメリカ国外のAppleストアから数百人の従業員がカリフォルニア州クパチーノに召集されているとのこと。講習の内容は非公開ですが、トレーニングには最長4日間かかるそうです。Apple Vision Proがアメリカ以外のどこでいつから販売されるのかは従業員にも明かされていないそうですが、Apple本社には日本・ドイツ・フランス・オーストラリア・日本・韓国・シンガポール・中国から従業員が集まっているとのことで、アメリカ国外でApple Vision Proの販売が始まるのはこれらの国だろうとガーマン記者は予想しています。さらに、ガーマン記者に関係者が語ったところによると、Appleは2024年6月10日に開催される開発者向けカンファレンス「WWDC 2024」後にApple Vision Proを国際市場に投入する予定だとのこと。記事作成時点でAppleはApple Vision Proの累計販売台数を報告していませんが、BloombergによるとアメリカのAppleストアでは週に数台しか売れておらず、香港などの再販業者でさえ小売価格よりも安く販売しているそうです。アメリカ国外でもApple Vision Proが公式販売されれば、Apple Vision Proの売上台数に弾みがつく可能性はあります。IT系ニュースサイトのThe Vergeは、「アプリの数が限られていたり、目玉が飛び出るほど価格が高かったりする点が、Apple Vision Proがいまいち波に乗れない理由かもしれません。しかし、VR技術がニッチではない日本や中国では、もっとうまくいくかもしれません」と述べています。なお、アメリカでのApple Vision Proの価格は3499ドル(約54万7000円)からとなっていますが、日本での販売価格がどれくらいになるのかについては、記事作成時点では不明です。