スレイヤーが2018〜2019年にかけ開催した<フェアウェル・ツアー>に参加したアンスラックスのギタリスト、スコット・イアンは、スレイヤーのメンバーたちが「終わりだ」と言ったら「終わり」だと考えており、再結成の発表には驚愕したそうだ。『Classic Rock』誌のインタビューで、スレイヤーの発表には他の誰もと同じように驚いたかと問われたイアンは、こう答えた。「俺は、ケリー(・キング)に“俺を嘘つきのように見せてくれて、ありがとよ”ってメッセージを送った。俺らはスレイヤーのグッバイ・ツアーの100以上の公演に同行した。1年半一緒にいて、俺は、彼らが終わりって言ってるなら、そうなんだろうって感じがしてた。俺個人としては、早過ぎると思ったよ。世界はスレイヤーを必要としている。だが、俺は彼らの言葉を信じた。俺は本当に、彼らはリタイアするって言ったら、それを曲げないバンドだと思っていたからね」

