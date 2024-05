【「オクトパストラベラーII」Nintendo Switchパッケージ版】発売日:2023年2月24日標準価格:7,800円セール価格:5,870円

Amazonにて、スクウェア・エニックスから発売中のRPG「オクトパストラベラーII」Nintendo Switchパッケージ版が特別価格で販売されている。セール価格は、標準価格から25%オフの5,870円。

「オクトパストラベラーII」は、2018年に発売され全世界出荷+ダウンロード300万本突破を記録した「オクトパストラベラー」のシリーズ完全新作RPG。ドット絵と3DCGを融合した「HD-2D」のグラフィックスが、さらなる進化を遂げて登場する。今作では、“ソリスティア”と呼ばれる新たな大地で、新たな時代に、新たな8人の旅が始まる。プレーヤーは、全てが異なる新たな8人の旅人たちから主人公1人を選び、冒険に旅立つ。

【『OCTOPATH TRAVELER II / オクトパストラベラーII』ファイナルトレーラー】

(C) 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.