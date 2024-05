【iOS 17.5】5月14日 配信開始

Appleは5月14日、iPhone向けの新OS「iOS 17.5」の配信を開始した。

今回のアップデートでは、新しいプライドラディアンスの壁紙がロック画面に追加。iPhoneでのその他の機能、バグ修正、セキュリティアップデートも含まれる。また、「iPadOS 17.5」や「watchOS10.5」も配信されている。

「iOS 17.5」アップデートについて

【ロック画面】

LGBTQ+のコミュニティと文化をたたえる、新しいプライドラディアンスの壁紙をロック画面に追加

【トラッキング通知】

プラットフォームを越えたトラッキング検出機能により、ユーザのものではないBluetoothトラッカーがそのユーザと一緒に移動している場合、そのデバイスがペアリングされているオペレーティングシステムに関わらず、ユーザに通知を送信

